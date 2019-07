PSB INDUSTRIES : activité en léger retrait au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSB Industries a réalisé, au premier semestre 2019, un chiffre d'affaires de 142 ,2 millions d'euros, en retrait de 3,1 % à taux de change et périmètre constants. L'activité du semestre, dans la continuité du premier trimestre, confirme une décélération mineure en Europe et aux Amériques. Ce léger ralentissement est principalement dû à un moindre volume d'activité « projets » en Europe sur le marché de la Beauté (par rapport à un premier semestre 2018 particulièrement dynamique) et des produits « croisière » sur les marchés Santé & Hygiène de la zone Amériques.Dans un contexte global de volatilité de la demande, tant au niveau marché que géographique, le groupe souligne que la résilience de son modèle est confirmée. Engagé dans son plan opérationnel à trois ans, il poursuit ses investissements et ses initiatives afin de renforcer la dynamique commerciale et assurer ainsi l'accélération de son développement.