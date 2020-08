PSB Industries : 09.07.2020 Chiffre d'affaires S1 2020Télécharger le pdf

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 9 juillet 2020 à 17h45

Activité du premier semestre lourdement impactée par la COVID-19

Chiffre d'affaires 1er semestre 2020 : 100 M€

PSB INDUSTRIES a réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires de 100 M€, en retrait de - 29 % à taux de change et périmètre constants, lourdement impacté par le gel progressif des activités sur l'ensemble des zones d'implantation du Groupe (Asie - Europe - Amériques).

Détail des ventes par zone géographique en millions d'euros (M€) 2019 2020 % % 12 mois à TCPC(1) Europe 105,1 75,1 - 28,5% - 28,3% Reste du Monde 37,5 25,0 - 33,2 % - 31,1 % Groupe PSB INDUSTRIES(2) 142,2 100,0 - 29,7 % - 29,0 %

TCPC (Taux de Change et Périmètre Constants) : taux de change 2019 appliqués aux chiffres d'affaires des filiales étrangères pour 2020. Après élimination des flux de facturation entre les zones géographiques.

Après un début d'année marqué au 1er trimestre par une volatilité accrue de la demande sur ses grands marchés (cosmétique, aéronautique, santé, automobile), le Groupe a fait face au 2ème trimestre à une crise de la demande sans précédent, entraînant des variations d'activité exceptionnelles de l'ordre de - 40 % au mois d'avril, de - 70 % au mois de mai et de - 30 % au mois de juin, et ce de manière homogène sur l'ensemble de ses géographies.

L'exposition mondiale du Groupe à la crise sanitaire l'a conduit dès mars à engager les mesures sanitaires permettant d'offrir

tous les collaborateurs un cadre de travail sécurisant, et d' ajuster les moyens de production à la demande à travers un dialogue renforcé avec les clients. Cette forte réactivité, gage de l'agilité industrielle et commerciale du Groupe, et l'engagement sans faille de ses collaborateurs et de ses fournisseurs lui permet de faire face, et de piloter dans les meilleures conditions les phases répétées de repli et de redémarrage avec l'ensemble de ses donneurs d'ordres.

Activité Luxe & Beauté : Texen, marque Luxe & Beauté de PSB INDUSTRIES, réalise sur la période un chiffre d'affaires de 66,2 M€, en baisse de - 32,0 % à tcpc par rapport à 2019. Après un début d'année soutenu, l'activité s'est alignée sur le ralentissement de la demande mondiale, entraînant la suspension de production totale ou partielle de tous ses sites industriels, et conduisant également PSB INDUSTRIES à mettre fin au projet d'acquisition de Qualipac. Dans des conditions d'exploitation jamais traversées par le Groupe, les équipes de Texen ont su conserver des relations étroites avec les clients, et accélérer la commercialisation de nouvelles offres industrielles et produits répondant aux attentes du marché en termes de leadtime, d'agilité et d'éco-conception particulièrement pertinentes dans cette période de redémarrage.

Activité Santé & Industrie : PSB INDUSTRIES a réalisé sur le premier semestre au travers de sa marque Plastibell, un chiffre d'affaires de 33,8 M€ en retrait de - 22,8 % à tcpc par rapport à 2019. Le repli du marché automobile entamé en 2019 s'est amplifié avec la crise sanitaire, renforcé par des décalages dans la livraison de projets en 2020. Plusieurs clients sur les marchés électrique et santé ont été en croissance sur le 1er semestre, permettant de compenser une partie du repli. La forte dynamique de conquête commerciale de Plastibell engagée depuis 2018 permet au pôle de disposer de nombreux projets en cours de développement pour des mises sur le marché à partir de 2021.

Le Groupe a mis en place au cours du 1er semestre 2020 de nombreuses initiatives en France et à l'étranger afin d'abaisser son point mort et de préserver sa marge de manœuvre financière. Les résultats qui seront publiés le 29 juillet seront néanmoins significativement affectés par la baisse d'activité du 1er semestre. Pour autant, la discipline financière mise en place dès le début de la crise devrait permettre au Groupe de présenter une situation de trésorerie qui attestera de la solidité de sa structure financière, et permettra de confirmer sa feuille de route et sa capacité d'investissement tant en croissance externe qu'interne.

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats semestriels 2020, le 29 juillet 2020 après clôture

PSB Industries est un Groupe industriel innovant, leader sur les métiers Luxe & Beauté et Santé & Industrie ;

sa mission est de concevoir des solutions innovantes et personnalisées.

En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 266 millions d'euros dont plus de 50 % à l'international, avec des sites de production en France, en

Pologne, aux Etats-Unis, et au Mexique.