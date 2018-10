PSB Industries : 11.10.2018 Publication Chiffre d'affaires T3 2018 Télécharger le pdf

COMMUNIQUE DE PRESSE

LE 11 OCTOBRE 2018

Progression du chiffre d'affaires au 30 septembre 2018

Poursuite de la transformation

en millions d'euros (M€) 9 mois 2018 9 mois 2017 IFRS5(1) Δ% 9 mois Δ% à TCPC(2) Luxe & Beauté 143,1 147,4 -2,9 % -1,5 % Santé & Industrie 67,8 75,9 -10,7 % +0,6 % Groupe PSB INDUSTRIES(3) 210,8 223,1 -5,5 % -0,8 % Chimie de Spécialités (CdS)(4) 32,2 26,2 +23,0 % +24,3 % Groupe PSB INDUSTRIES + CdS 243,0 249,3 -2,5 % +1,9 %

(1) IFRS5 : retraité de l'activité du pôle Agroalimentaire & Distribution (cédé le 28 juin 2018) après application de la norme IFRS5.

(2) TCPC (Taux de Change et Périmètre Constants) : taux de change de 2017 appliqués aux chiffres d'affaires des filiales étrangères pour 2018 et périmètre

2018 appliqué à 2017 (i.e. : chiffre d'affaires 2017 retraité de l'activité du site de Dole du pôle Santé & Industrie).

(3) Après élimination des flux de facturation entre les pôles, hors activité Agroalimentaire & Distribution et hors activité Chimie de Spécialités (cf. **** ).

(4) Le 24 septembre 2018, le Groupe PSB Industries a annoncé le projet de scission et d'introduction en bourse de sa filiale Baikowski. En conséquence, le pôle

Chimie de Spécialités est présenté sur une ligne à part.

PSB INDUSTRIES réalise, au 30 septembre 2018, un chiffre d'affaires de 243,0 M€, en hausse de +1,9 % à périmètre et change constants. L'activité intègre un effet de change négatif (dévalorisation du dollar américain et du peso mexicain qui représente 4,6 M€) et la cession fin 2017 du site de Dole (qui représentait 6,1 M€ au 30 septembre 2017).

Hors activité Chimie de Spécialités en cours de scission, le chiffre d'affaires du Groupe reste quasi stable à 210,8 M€ soit -0,8 % à périmètre et change constants. Après la cession de son pôle Agroalimentaire & Distribution en juin 2018 (qui représentait 36,3 M€ au 30 septembre 2017), ce projet, annoncé le 24 septembre 2018, marque pour PSB Industries l'aboutissement du recentrage et de la transformation en un Pure player, leader mondial (injection, assemblage et décoration), sur ses deux grands marchés : Luxe & Beauté et Santé & Industrie.

Luxe & Beauté : Bien que confirmant une solide dynamique d'activité, le pôle enregistre une décroissance de -1,5 %, à taux de change et périmètre constants, essentiellement affectée par le repli programmé de l'activité sur les zones Amériques et Asie (-22,5 % au global) qui ne bénéficient pas encore des premiers effets du redéploiement commercial Amériques engagé au Q1. Poursuivant sa bonne marche, l'activité européenne est en forte progression par rapport à 2017 (+6,3 % à tcpc), malgré un ralentissement de la croissance sur le 3ème trimestre. L'Europe a bénéficié de plusieurs lancements très significatifs, d'un accroissement des ventes de projets (études et moules), et d'une contribution soutenue des produits « croisière ».

Santé & Industrie : Portée par un bon 3ème trimestre (+ 4,1 % à tcpc), l'activité du pôle est en croissance de +0,6 %, à taux de change et périmètre constants. L'activité de production est orientée à la hausse par rapport à 2017, sur toutes les zones géographiques et sur les deux marchés Santé et Industrie.

Chimie de Spécialités : L'activité du pôle est en hausse de +24,3 %, à taux de change et périmètre constants, au 30 septembre 2018. Elle bénéficie d'un effet de base doublé d'un cadencement des livraisons favorable au cours de l'année 2018. Fort d'un marché historique de l'éclairage traditionnel désormais stabilisé, la croissance du pôle est dorénavant portée principalement par le marché du polissage et de l'éclairage haute puissance.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires 2018, le 10 janvier 2019 après clôture

PSB INDUSTRIES est un Groupe industriel innovant, leader sur les métiers de l'emballage et de la chimie de spécialités.

En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 378 millions d'euros (dont 49 millions d'euros réalisés par le pôle Agroalimentaire & Distribution cédé le 28 juin 2018), dont plus de 50 % à l'international, avec des sites de production en France, aux Etats-Unis, en Pologne, au Japon, en Chine et au Mexique.

Euronext Paris - Compartiment B - ISIN FR0000060329 - Indices Cac Small, Cac Mid & Small, All-Tradable

Retrouvez l'ensemble des résultats financiers de la société sur : www.psbindus.com - finance@psbindus.com

PSB INDUSTRIES est éligible au PEA - PME