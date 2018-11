PSB Industries : 29.11.2018 Euronext Paris autorise l'admission des actions Baikowski sur Euronext Growth Télécharger le pdf

COMMUNIQUE DE PRESSE

Annecy, le 29 novembre 2018

EURONEXT PARIS AUTORISE L'ADMISSION DES ACTIONS BAIKOWSKI SUR EURONEXT GROWTH DANS LE

CADRE DE L'ATTRIBUTION DES ACTIONS BAIKOWSKI AUX ACTIONNAIRES DE PSB INDUSTRIES

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D'INFORMATION RELATIF A BAIKOWSKI

Annecy, le 29 novembre 2018 - PSB Industries SA et Baikowski SA annoncent qu'Euronext Paris S.A. a décidé, le 28 novembre 2018, l'admission à la cotation sur Euronext Growth à Paris des actions ordinaires de la société Baikowski SA, selon la procédure de cotation directe dans le cadre de l'attribution d'actions Baikowski® aux actionnaires de PSB Industries. Cette attribution reste soumise à l'assemblée générale de PSB Industries SA qui doit se tenir le 20 décembre 2018.

Euronext Paris S.A a également approuvé le document d'information relatif à cette opération.

Des exemplaires du document d'information sont disponibles sans frais au siège social de Baikowski®, 1046 route de Chaumontet - 74330 Poisy - France. L'attention des actionnaires est attirée sur la rubrique « facteurs de risques » de ce document.

Le document d'information peut également être consulté sur les sites Internet de Baikowski® (www.baikowski.com), de PSB Industries(www.psbindus.com) et d'Euronext(www.euronext.com).

A propos de PSB Industries : PSB INDUSTRIES est un Groupe industriel innovant, leader sur les métiers de l'emballage et de la chimie de spécialités. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 378 millions d'euros (dont 49 M€ réalisés par le pôle Agroalimentaire & Distribution cédé le 28 juin 2018), dont plus de 50 % à l'international, avec des sites de production en France, aux Etats-Unis, en Pologne, au Japon, en Chine et au Mexique.

A propos de Baikowski® : Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski® est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d'alumine ultra pures, ainsi que d'autres oxydes et composites fins tels que le spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou revêtements. La qualité des produits Baikowski® permet de servir des marchés high-tech variés (éclairage, horlogerie et téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical). En 2017, Baikowski® a réalisé un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros.

Contact : Aelium Finance & Communication - Jérome Gacoin - Tél. : +33 (0)1 75 77 54 65

Le présent communiqué ne constitue (i) ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'une offre d'acquisition ou de souscription d'actions Baikowski®, (ii) ni une sollicitation afin d'obtenir un consentement ou un vote favorable en vue d'approuver la distribution des actions.