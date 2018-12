PSB Industries : En 2019, à chacun sa route

27/12/2018 | 15:32

C’est encore Noël pour les actionnaires de PSB Industries. La société annécienne, dont l'histoire a commencé en 1904, gagne près de 30% lors de l’antépénultième séance 2018. Cet écart exceptionnel provient du "spin off" de Baikowski, annoncé cet automne mais qui prend effet ce jour.



L'ex-filiale de fabrication de produits chimiques de spécialité cote donc depuis ce matin sur Alternext au prix de 14.1 euros, prix inchangé par rapport à la valorisation retenue par le Conseil d'Administration de la maison mère.



En tenant compte de cette estimation de Baikowski, le cours théorique de PSB post-séance du 24 décembre se situe donc à 40.4 – 14.1 soit 26.3 euros, ce qui, à 34 euros, représente une hausse de 29.28%. La distribution des actions de la filiale aux actionnaires de PSB Industries s'est donc opérée 1 pour 1.



La scission de Baikowski s'explique de par son environnement économique différent des activités principales du groupe : Texen (Luxe et Beauté) ainsi que Plastibell (Santé et Industrie) et qu’il n’existe pas de synergies significatives entre toutes ces branches.