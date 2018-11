PSB Industries : Euronext approuve l'admission de Baikowski

29/11/2018 | 11:38

PSB Industries annoncen qu'Euronext Paris a décidé l'admission sur Euronext Growth à Paris des actions ordinaires de Baikowski, selon la procédure de cotation directe dans le cadre de l'attribution d'actions Baikowski aux actionnaires de PSB Industries.



Le groupe industriel rappelle que cette attribution reste soumise à l'assemblée générale de ses actionnaires qui doit se tenir le 20 décembre. Euronext Paris a également approuvé le document d'information relatif à cette opération.



Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d'alumine ultra pures, ainsi que d'autres oxydes et composites fins.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.