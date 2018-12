PSB Industries : L'Assemblée Générale de PSB Industries a voté

COMMUNIQUE DE PRESSE

Metz-Tessy, le 20 décembre 2018

L'ASSEMBLEE GENERALE DE PSB INDUSTRIES A VOTÉ

L'ATTRIBUTION DES ACTIONS BAIKOWSKI® AUX ACTIONNAIRES DE PSB INDUSTRIES

L'Assemblée Générale des actionnaires de PSB Industries, qui s'est tenue le 20 décembre 2018, a voté en faveur de la distribution des actions Baikowski® à l'ensemble des actionnaires de PSB Industries.

Cette opération a notamment pour objectif de permettre à Baikowski®, devenu indépendant, d'accélérer son développement dans les marchés de niche de l'alumine haute pureté, des oxydes spéciaux et du polissage à travers une agilité accrue et un focus renforcé.

Il est rappelé que, dans ce cadre, le conseil d'Euronext Paris S.A. du 28 novembre 2018 a décidé l'admission des actions Baikowski® aux négociations sur le marché d'Euronext Growth à Paris (« Euronext Growth ») selon la procédure de cotation directe dans le cadre de l'attribution d'actions Baikowski® aux actionnaires de PSB Industries, à raison d'une action Baikowski® pour une action PSB Industries.

Le calendrier de la distribution est le suivant :

24 décembre 2018 : Publication d'un avis Euronext mentionnant le cours de référence technique de l'action Baikowski® (à l'issue de la séance de bourse)

27 décembre 2018 : Détachement des actions Baikowski® des actions de PSB Industries (Ex-date du Spin-off) Admission aux négociations des actions Baikowski® sur Euronext Growth 28 décembre 2018 : Inscription en compte (Record date du Spin-Off) 31 décembre 2018 : Livraison des actions Baikowski® aux actionnaires de PSB Industries (Payment date du Spin-Off)

Chaque titre Baikowski® reçu à titre de distribution en nature aura, au moment de la mise en paiement, une valeur de 14,10 €. Il convient de distinguer au sein de cette valeur :

- La quote-part correspondant au montant de la distribution prélevé sur le poste « Autres Réserves », qui sera qualifiée, du point de vue fiscal français, de distribution de revenus de capitaux mobiliers, et qui s'élève à 11,87 € par action ;

- Le solde, qui s'élève à 2,23 € par action, correspondant au montant de la distribution prélevé sur le poste « Primes », qui sera qualifié, du point de vue fiscal français, de remboursement d'apport et ne sera donc pas, à ce titre, soumis aux prélèvements sociaux et fiscaux français effectués par l'établissement payeur de la distribution en nature ou à une retenue à la source française.

Les actionnaires de PSB Industries sont invités à s'informer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s'appliquant à leur situation particulière en cas de distribution en nature.

Des exemplaires du document d'information sont disponibles sans frais au siège social de Baikowski®, 1046 route de Chaumontet, 74330 Poisy, France. Il peut également être consulté sur les sites Internet de Baikowski® (www.baikowski.com), de PSB Industries(www.psbindus.com)et d'Euronext(www.euronext.com).

A propos de PSB Industries : PSB INDUSTRIES est un Groupe industriel innovant, leader sur les métiers de l'emballage et de la chimie de spécialités. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 378 millions d'euros (dont 49 M€ réalisés par le pôle

Agroalimentaire & Distribution cédé le 28 juin 2018), dont plus de 50 % à l'international, avec des sites de production en France, aux Etats-Unis, en Pologne, au Japon, en Chine et au Mexique.

A propos de Baikowski® : Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski® est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d'alumine ultra pures, ainsi que d'autres oxydes et composites fins tels que le spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou revêtements. La qualité des produits Baikowski® permet de servir des marchés high-tech variés (éclairage, horlogerie et téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical). En 2017, Baikowski® a réalisé un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros.

