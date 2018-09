PSB Industries : Projet de scission et introduction en bourse de Baikowski

COMMUNIQUE DE PRESSE

Annecy, le 24 septembre 2018

PSB Industries finalise son recentrage en engageant un projet de scission et l'introduction en bourse de sa filiale Baikowski®

Le Conseil d'administration de PSB Industries, réuni le 21 septembre 2018, a approuvé le principe de la scission de ses activités et de l'introduction en bourse sur Euronext Growth de sa filiale Baikowski®, leader européen dans le domaine de la Chimie de Spécialités. Cette opération se traduirait par la distribution en nature de l'ensemble des actions Baikowski® aux actionnaires de PSB Industries.

La revue stratégique menée par le groupe PSB Industries a permis de confirmer la qualité des marchés sous-jacents du Groupe et de démontrer que l'activité de sa filiale Baikowski® fait appel à des compétences et à des savoir-faire spécifiques. Cette filiale, qui représente en 2017 environ 10 % de son chiffre d'affaires, 21 % de son EBIT1, et environ 15 % du total du bilan consolidé du Groupe, évolue dans un environnement économique différent (clients, fournisseurs, réseaux de distribution …) de l'activité principale du Groupe (injection, assemblage et décoration pour les secteurs du Luxe & Beauté et Santé & Industrie), avec laquelle elle ne dégage pas de synergies significatives.

Cette opération devrait permettre à Baikowski®, devenu indépendant, d'accélérer son développement dans les marchés de niches de l'alumine haute pureté, des oxydes spéciaux et du polissage à travers une agilité accrue et un focus renforcé.

Pour PSB Industries, après la cession de son pôle Agroalimentaire & Distribution en juin 2018, ce projet de scission marque l'aboutissement de son recentrage et de sa transformation en un leader mondial Pure Player sur ses deux grands marchés : Luxe & Beauté et Santé & Industrie.

Une fois recentré, PSB Industries pourra bénéficier notamment d'une flexibilité financière accrue, d'une plus grande lisibilité de ses performances, d'une meilleure perception par les marchés et d'une attractivité renforcée auprès des investisseurs.

Ce projet de scission sera soumis à la consultation des instances représentatives du personnel et au vote de l'Assemblée Générale des actionnaires de PSB Industries. Une mission d'évaluation des actions Baikowski®, qui seront distribuées, a été confiée à un expert indépendant.

Les modalités précises de cette opération, qui pourrait intervenir à la fin de l'année 2018, seront précisées ultérieurement.

1 EBIT (Earnings Before Interest, Taxes) : agrégat correspond au résultat opérationnel incluant le résultat net des quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

Il est prévu que les actions Baikowski® soient, simultanément à leur distribution, admises aux négociations sur Euronext Growth. Une information détaillée sur Baikowski® sera publiée en amont de l'Assemblée Générale de PSB Industries.

François-Xavier Entremont, Président-Directeur Général de PSB Industries, a déclaré : « Après la cession du pôle Agroalimentaire & Distribution en juin 2018, notre équipe poursuit activement sa stratégie visant à concentrer le groupe PSB Industries sur son cœur de métier. Ainsi reconfiguré, le nouvel ensemble, plus fort, plus réactif et plus lisible disposera d'une force de frappe accrue pour améliorer ses positions sur l'ensemble de ses marchés. De son côté, Baikowski®, par cette autonomie restituée, bénéficiera d'une réelle opportunité pour s'ouvrir à de nouvelles alliances stratégiques ou à des opérations de croissance externe visant à confirmer son leadership mondial. »

Benoît Grenot, Directeur Général de Baikowski®, a déclaré : « Entreprise centenaire, Baikowski® occupe, dans le paysage de la chimie de spécialités, une place toute particulière que lui confèrent sa capacité d'innovation et son agilité. Le succès de son positionnement sur des marchés de niches, tels que l'alumine haute pureté, les oxydes spéciaux et le polissage, doit pouvoir s'appuyer sur une organisation et des moyens renforcés pour répondre aux nouveaux défis mondiaux. En ce sens, l'opération de scission et l'introduction en bourse constituent un formidable levier, une opportunité historique pour la société et tous ses collaborateurs. »

Le présent communiqué de presse contient une information privilégiée au sens de l'article 7(1) du règlement européen 596/2014 sur les abus de marché.

A propos de PSB Industries : PSB Industries est un groupe industriel innovant, leader sur les métiers de l'emballage et de la chimie de spécialités. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 378 millions d'euros (dont 49 M€ réalisés par le pôle Agroalimentaire & Distribution, cédé le 28 juin 2018), dont plus de 50 % à l'international, avec des sites de production en France, aux Etats-Unis, en Pologne, au Japon, en Chine et au Mexique.

A propos de Baikowski® : Société centenaire leader dans la fabrication de minéraux industriels de spécialités, Baikowski® est spécialisée dans la confection de poudres et formulations d'alumine ultra pures, ainsi que d'autres oxydes et composites fins tels que le spinelle, la ZTA, le YAG, le cérium pour des applications céramiques techniques, polissage de précision, cristaux, et additifs ou revêtements. La qualité des produits Baikowski® permet de servir des marchés high-tech variés (éclairage, horlogerie et téléphonie, microélectronique, automobile, défense et médical). En 2017, Baikowski® a réalisé un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros.

Contact :

Aelium Finance & Communication - Jérome Gacoin - Tél. : +33 (0)1 75 77 54 65

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 le 11 octobre 2018