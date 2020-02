PSB Industries : Publication Résultats 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 27 février 2020

Résultats 2019 : poursuite du plan opérationnel

Amélioration de la performance de Texen - Environnement dégradé pour Plastibell

Données consolidées (en millions d'euros) 2019 2018 Variation Chiffre d'affaires 266,2 276,0 - 3,5 % Résultat opérationnel avant écart d'acquisition (EBITA) 8,9 11,7 - 23,6 % En % du chiffre d'affaires 3,4 % 4,2 % Résultat net des activités poursuivies 5,0 5,5 -8,5 % Résultat net part du groupe 11,9 78,0 -84,7 %

En 2019, le groupe PSB Industries a consolidé son activité après une première phase intense de transformation réalisée en 2018. Sur ce nouveau périmètre, toujours plus innovant et attentif à sa performance environnementale, notre Groupe dispose des meilleurs atouts pour accroître son empreinte industrielle, et confirmer son ambition de pure-player sur ses métiers.

En ce début d'année 2020, compte tenu du développement actuel du coronavirus, le Groupe s'attend à un impact non quantifiable à ce jour sur ses marchés et se mobilise pour accompagner ses clients et garantir la sécurité de ses collaborateurs dans cette période d'incertitude. »

François-Xavier Entremont, Président-Directeur Général

Le chiffre d'affaires annuel consolidé de PSB Industries pour l'exercice 2019 s'établit à 266,2 M€, dont 52 % à l'international (49 % en 2018). Dans un environnement économique complexe, avec une volatilité accrue de ses grands marchés, le Groupe enregistre un retrait de son activité de - 3,5 % par rapport à 2018 (- 4,6 % à taux de change et périmètre constants). Le pôle Luxe & Beauté est le premier contributeur en termes de ventes avec 69 % de l'activité. Le pôle Santé & Industrie représente 31 %.

L'EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) est stable à 23,5 M€ soit 8,8 % (8,9 % en 2018) du chiffre d'affaires consolidé. L'EBITDA 2019 intègre l'application de la nouvelle norme IFRS 16 (contrats de location) pour un montant de + 1,3 M€. Le taux de marge brute est en amélioration de + 1,1 point à 50,3 %, essentiellement sous l'effet de l'évolution du mix produits.

L'EBITA (Earnings Before Interest Taxes and Amortization) s'élève à 8,9 M€, soit 3,4 % du chiffre d'affaires, reflétant d'une part une amélioration de la rentabilité du pôle Luxe et Beauté (Texen) liée notamment aux fruits de la réorganisation nord- américaine et à une activité Trading soutenue, et d'autre part le ralentissement de l'activité Santé & Industrie (Plastibell).

Fort d'un résultat financier en amélioration à - 1,2 M€, le résultat net des activités poursuivies s'établit à 5,0 M€ (5,5 M€ en 2018). Le résultat net part du Groupe, intégrant le résultat net des activités non conservées (+ 6,9 M€ liés à la cession en cours du site de Tianjin), s'établit à 11,9 M€ (contre 78 M€ en 2018 incluant les plus-values de cession et de scission).

Au 31 décembre 2019, la dette financière nette du Groupe s'établit à 13,2 M€ contre une trésorerie nette de 11,7 M€ au 31 décembre 2018. Le Groupe a versé en 2019 un dividende non récurrent de 18,2 M€. L'activité 2019 a généré + 21,7 M€ de flux trésorerie d'activité et le Groupe a poursuivi sa politique volontariste d'investissement à hauteur de 17,2 M€. Le Groupe présente une structure financière solide, avec un Gearing ratio (Dette Financière Nette/Capitaux Propres) à 9 % et un Leverage ratio (Dette Financière Nette / EBITDA) à x 0,6.

En ligne avec le plan opérationnel à 3 ans visant à conforter son leadership sur ses grands marchés, le groupe est entré en négociation exclusive avec le groupe Pochet en vue de l'acquisition du pôle d'emballage plastique et métal : Qualipac.

Cette opération, qui constitue une étape majeure dans le développement et le renforcement du pôle Luxe & Beauté de PSB Industries, a conduit le Conseil d'administration à proposer de ne pas verser de dividendes au titre de l'exercice 2019.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 le 9 avril 2020

