PSB Industries : Publication chiffre d'affaires 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 9 janvier 2019

Bonne progression de l'activité en Europe

Accélération du recentrage aux USA

PSB INDUSTRIES a réalisé, en 2018, un chiffre d'affaires de 275,2 M€, stable à périmètre et change constants. L'activité intègre un effet de change négatif (dévalorisation du dollar américain et du peso mexicain de 3,7 M€).

L'exercice a été marqué par les opérations de cession du pôle Agroalimentaire & Distribution (qui représentait un CA de 47,9 M€ en 2017), la scission de l'activité Chimie de Spécialités (qui représentait un CA de 39,5 M€ en 2017) et le classement comptable en actif disponible à la vente d'un site industriel (qui représentait un CA de 4,7 M€ en 2017). Ces modifications de périmètre ont permis au Groupe de devenir un leader mondial, pure player, dans la fabrication d'ensembles complexes de petite taille (injection, assemblage et décoration) sur deux grands marchés : Luxe & Beauté et Santé & Industrie.

Détail des ventes par zone géographique

en millions d'euros (M€) 2018 2017 IFRS5(1) Δ% 12 mois Δ% à TCPC(2) Europe 205,6 203,7 0,9% 4,5% Reste du Monde 69,6 82,5 -15,7% -11,2% Groupe PSB INDUSTRIES(3) 275,2 286,2 -3,9% 0,0%

(1) IFRS5 : retraité de l'activité du pôle Agroalimentaire & Distribution (cédé le 28 juin 2018), de la scission du pôle Chimie de Spécialités (introduit en bourse le 27 décembre 2018) et de l'activité du site classé en actif disponible à la vente en 2018 en application de la norme IFRS5.

(2) TCPC (Taux de Change et Périmètre Constants) : taux de change de 2017 appliqués aux chiffres d'affaires des filiales étrangères pour 2018 et périmètre 2018 appliqué à 2017 (i.e. : chiffre d'affaires 2017 retraité de l'activité du site de Dole du pôle Santé & Industrie pour 7,4 M€).

(3) Après élimination des flux de facturation entre les pôles.

En 2018, le Groupe a confirmé des performances commerciales solides sur la zone Europe, avec une croissance de +4,5 %, notamment portée par l'accélération de la dynamique de l'activité Luxe & Beauté dans la continuité du S1 (+6,4 % sur l'année 2018). Aux USA, le Groupe a poursuivi ses opérations de recentrage stratégique et la réorganisation de ses filiales déficitaires, entrainant une contraction significative du CA de - 9 M€.

Activité Luxe & Beauté : PSB INDUSTRIES a réalisé en 2018, sur ce marché, au travers de sa marque Texen, un chiffre d'affaires de 184,7 M€, en stabilité par rapport à 2017 (à tcpc). Poursuivant sa solide dynamique d'activité en Europe, le chiffre d'affaires enregistre sur cette zone une croissance annuelle de +6,4 % (à tcpc), portée par les ventes produits croisières mais aussi des lancements emblématiques auprès d'une clientèle prestigieuse, fidèle et récurrente. Cette belle performance commerciale en Europe, ainsi que celle du Mexique, est en contraste avec une situation en cours de restructuration aux USA où la marque Texen fait face à une baisse significative d'activité de -30 % à tcpc, résultant de l'arrêt de références trading.

L'activité Santé & Industrie : PSB INDUSTRIES a réalisé en 2018, sur ce marché, au travers de sa marque Plastibell, un chiffre d'affaires de 90,5 M€, en stabilité par rapport à 2017 à tcpc (-0,1 %). En Europe comme aux USA/Mexique, la marque Plastibell consolide un bon niveau d'activité tant en termes de production qu'en termes de projets. L'activité Industrie, stable, représente 61 % de l'activité de la marque. Plastibell continue ses investissements dans ses activités Santé & Industrie à travers plusieurs projets R&D en cours de développement porteurs de croissance future.

Doté d'une structure financière robuste et renforcée en 2018, le Groupe dispose des moyens financiers nécessaires pour finaliser la mise en œuvre de son plan de transformation entamé en 2017 et accompagner la croissance de ses activités au niveau mondial.

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2018, le 11 mars 2019 après clôture

PSB INDUSTRIES est un Groupe industriel innovant, leader sur les métiers Luxe & Beauté, et Santé & Industrie ; sa mission est de concevoir des solutions innovantes et personnalisées.

En 2017, retraité de la cession du pôle Agroalimentaire, de la scission de l'activité de Chimie de Spécialités et de la mise en vente de son activité industrielle chinoise, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 286 millions d'euros dont plus de 50 % à l'international, avec des sites de production en France, en Pologne, aux Etats-Unis, au Mexique et en Chine.

Euronext Paris - Compartiment B - ISIN FR0000060329 - Indices Cac Small, Cac Mid & Small, All-Tradable Retrouvez l'ensemble des résultats financiers de la société sur : www.psbindus.com - finance@psbindus.com

PSB INDUSTRIES est éligible au PEA - PME