PSB Industries : Union Chimique dépasse le quart des DDV

21/12/2018 | 12:43

Union Chimique a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 15 décembre, le seuil de 25% des droits de vote de PSB Industries et détenir 26,43% du capital et 29,33% des droits de vote, suite à une attribution de droits de vote double.



Le déclarant envisage de poursuivre ses achats d'actions au gré des opportunités qui se présenteront, mais pas de prendre le contrôle de PSB Industries, ni de demander la nomination d'aucune personne supplémentaire en qualité d'administrateurs.



