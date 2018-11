PSB Industries : Union chimique monte à 25,2% des parts

16/11/2018 | 12:42

Un avis publié ce matin à titre de régularisation par l'Autorité des marchés financiers indique que la société civile Union chimique, qui compte au nombre des administrateurs de PSB Industries et est contrôlée par Jean Guittard, a franchi en hausse, le 14 novembre, le seuil de 25% du capital de la société.



A cette date, et après l'acquisition d'actions sur le marché, le véhicule de M. Guittard détenait 25,16% des parts et 21,14% des voix de PSB Industries.



A l'occasion, Union chimique déclare avoir financé l'opération sur fonds propres, agir seule, envisager de poursuivre ses achats de titres, mais ne pas envisager de prendre le contrôle de la société.







