PSB Industries : hausse des revenus sur 9 mois

11/10/2018 | 18:24

Publié ce jeudi après séance, le chiffre d'affaires 9 mois de PSB Industries est ressorti à 243 millions d'euros, en baisse de -2,5% en publié mais en hausse de 1,9% à périmètre et changes constants par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos.



Hors activité Chimie de Spécialités (+23% à 32,2 millions d'euros) en cours de scission, le chiffre d'affaires du Groupe reste quasi stable à 210,8 millions d'euros, soit -0,8 % à périmètre et change constants.



La contribution de la branche 'Santé et Industrie' a baissé de -10,7% en données publiées, mais elle a augmenté de +0,6% à périmètre et change constants, à 67,8 millions d'euros. Par ailleurs, l'activité 'Luxe et Beauté' a enregistré 143,1 millions d'euros de ventes, soit une baisse de -2,9% en publié (-1,5% à périmètre et change constants).





