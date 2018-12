19/12/2018 | 12:27

Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 15 décembre, le concert familial Entremont a franchi en baisse le seuil de 25% des droits de vote de PSB Industries, et détenait à cette date 25,21% des parts et 24,04% des voix du groupe.



'Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre de droits de vote de la société PSB Industries', indique encore l'avis.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.