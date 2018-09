PSB Industries : projet de scission de sa filiale Baikowski

24/09/2018 | 17:16

Le Conseil d'administration de PSB Industries a approuvé le principe de la scission de ses activités et de l'introduction en bourse sur Euronext Growth de sa filiale Baikowski.



Cette opération devrait permettre à Baikowski d'accélérer son développement dans les marchés de niches de l'alumine haute pureté, des oxydes spéciaux et du polissage.



' Cette filiale, qui représente en 2017 environ 10 % de son chiffre d'affaires, 21 % de son EBIT, et environ 15 % du total du bilan consolidé du Groupe, évolue dans un environnement économique différent (clients, fournisseurs, réseaux de distribution ...) de l'activité principale du Groupe (injection, assemblage et décoration pour les secteurs du Luxe & Beauté et Santé & Industrie), avec laquelle elle ne dégage pas de synergies significatives ' indique la direction.



