Dans la lignée des performances européennes

En revanche, certaines actions accomplissent de brillants parcours comme Mota Engil spécialisée dans le BTP (+39%). La distribution se comporte bien aussi, à l’image de Jeronimo Martins qui gagne également 30%. La compagnie de Lisbonne réagit de manière dynamique depuis la forte chute de 2018.



Techniquement, en données journalières, l’indice reste bien orienté à proximité des 5300 points, évoluant avec peu de volatilité. Portés par la moyenne mobile 20 jours, les cours pourraient, en cas de franchissement des 5300 points, procéder à une nouvelle extension, en direction des 5425 points. A contrario, il faudrait une cassure des 5180 points pour fragiliser la configuration actuelle et viser la cible baissière des 5070 points.

