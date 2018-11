Zurich (awp)- PSP Swiss Property a loué un ancien bâtiment d'embouteillage de l'ancienne brasserie du Gurten à Berne près de la gare de Wabern, dénommé "L'Elephant". Le locataire est la société de co-working Gotham qui loue l'ensemble du bâtiment et y ouvrira à l'été 2019 un centre de rencontres, a indiqué PSP mardi soir.

Sur une surface totale de 5500 m2, quelque 400 emplois et un lieu d'exposition pour plus de 600 personnes seront ouverts. En plus d'une offre de co-working, Gotham exploite un laboratoire de musique et un atelier.

Le co-working gagne en importance et PSP est actif depuis longtemps dans ce segment.

Le terrain de la brasserie Gurten est propriété de PSP depuis 2004. La société y possède aussi une douzaine d'autres immeubles commerciaux pour une surface totale de près de 43'000 m2.

