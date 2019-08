PSP Swiss Property satisfait de son portefeuille de projets

Zurich (awp) - PSP Swiss Property, la deuxième plus grande société immobilière cotée de Suisse, voit l'avenir avec confiance grâce à une demande élevée, portée par la bonne santé de l'économie. Au premier semestre, elle vu ses résultats croître, enregistrant même un bénéfice net enrobé de 100 millions de francs suisses, largement au-dessus des prévisions.

Le revenu des loyers a atteint 145,0 millions de francs suisses (+4,5%) tandis que le bénéfice net a augmenté de plus de 63% à 258,8 millions de francs suisses, selon un communiqué paru jeudi.

Ce bond est dû principalement à "l'appréciation du portefeuille et à la libération d'impôts différés dans le contexte de taxes réduites dans les cantons de Genève et de Bâle-Ville". Une augmentation des revenus locatifs et de plus faibles dépenses ont aussi contribué à l'amélioration des résultats.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) avant revalorisations s'est apprécié de près de 7% à 125,7 millions.

Le produit des loyers et l'Ebitda s'inscrivent dans la fourchette des attentes, tandis que le bénéfice net explose les estimations (consensus AWP à 193,0 millions). Fin juin, le taux de vacance affichait 4,0% (fin 2018: 5,0%).

Projets à Zurich

Début 2019, l'entreprise zougoise a acquis des propriétés à Berne. Deux autres ont été vendues à Zurich-Altstetten et Fribourg. Deux projets de développement ont été menés à bien comprenant la propriété située 7 rue Saint-Martin à Lausanne et une autre à Zurich.

PSP Swiss Property ne se fait pas de souci à propos de l'expiration de baux dans les trois prochaines années, a indiqué son directeur général Giacomo Balzarini lors d'une conférence téléphonique jeudi.

L'entreprise a pour but "l'optimisation du portefeuille existant afin de grandir organiquement". A cette fin, 317 millions d'investissements seront destinés à ses sites "dans les prochaines années". Dont 230 millions destinés à des projets à Zurich. Le reste sera engagé à Genève et Bâle. La société compte sur des revenus locatifs supplémentaires de 34,5 millions d'ici 2024, selon le document.

Un des grands projets est la rénovation du bâtiment de la place Bellevue à Zurich, occupé notamment par l'enseigne Globus que Migros veut céder. Elle doit intervenir à partir de 2023. Alors que la zone de l'opéra a été améliorée matériellement, ce bien semble désuet sur le plan esthétique et de l'infrastructure.

Le bail s'achève fin 2022 et PSP est en pourparlers avec différents locataires. "Nous travaillons sur différents scénarios". Il est trop tôt pour parler du montant de l'investissement. La modernisation devrait durer deux ans. "A la fin, le bâtiment devrait avoir un usage mixte entre alimentation, vente de détail et bureaux".

Objectifs 2019 légèrement relevés

PSP se veut confiante pour l'avenir. "L'économie suisse se porte bien, les chiffres de l'emploi sont forts, indique-t-elle dans le document. En conséquence, la demande pour des espaces de bureaux reste élevée, spécialement dans les régions où se trouvent nos propriétés. Nous ne nous attendons pas à des changements significatifs sur le marché locatif, que ce soit pour les bureaux ou les espaces de vente."

Pour 2019, la direction table sur un Ebitda hors revalorisation de plus de 250 millions, contre juste cette somme auparavant. Elle planifie aussi un taux de vacance maintenu à 4% pour l'année. Elle s'attendait initialement à un taux de 4,5%.

Par ailleurs le groupe a annoncé lever un emprunt de 100 millions de francs suisses à taux zéro à échéance 2030.

Dans un commentaire, Vontobel note que les résultats publiés sont pleinement alignés sur les attentes. L'analyste Pascal Furger souligne que PSP a bénéficié d'un taux de vacance historiquement bas et de gains de réévaluations plus forts qu'attendus.

UBS de son côté juge aussi positivement des résultats en hausse et correspondant aux attentes. "Les prévisions du marché immobilier sont plus fortes qu'au trimestre précédent", relèvent les analystes. La direction du groupe relève un "sentiment d'affaires positif" à Zurich, le marché principal de SPS (55% de la valeur) et une "bonne demande" à Genève.

Credit Suisse salue un bénéfice qui a battu les pronostics et souligne que des acquisitions sont considérées dans des zones à investissements stratégiques.

Vers 14h, le titre gagnait 2,9% à 129,20 francs suisses, à contre-courant d'un SPI en recul de 0,28%.

