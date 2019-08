PTC : Au salon du LiveWorx'19, la transformation numérique s'accélère et devient plus audacieuse

Affluence record pour cette conférence sur la convergence des mondes physique et numérique

Le LiveWorx®, conférence annuelle sur le thème de la transformation numérique, a connu cette année une affluence record. Les participants ont pu découvrir comment la transformation numérique devient réalité pour un nombre croissant d’industriels à travers le monde.

La conférence a rassemblé pendant 4 jours plus de 6 400 des plus grands experts du secteur provenant de plus de 40 pays. Environ 7 000 autres personnes y ont assisté via une diffusion en direct. Ateliers interactifs, démonstrations à la pointe de la technologie et nombreuses opportunités d’enrichir son réseau étaient inscrits au programme de cette édition 2019. Parmi les thèmes abordés figuraient la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle, l’IoT industriel (IIoT), l'industrie 4.0, l'ingénierie numérique, l'intelligence artificielle et la robotique. Cette année, le salon Xtropolis™ a présenté quelques applications les plus avancées dans le domaine de la transformation numérique mises à la disposition des industriels. Le centre expérimental du salon, d’une superficie de presque 18600 m2, proposait des démonstrations et des ateliers pratiques animés par plus de 100 exposants qui sont en train de bouleverser leurs secteurs.

En tant que sponsor principal, PTC (NASDAQ : PTC) a inauguré le LiveWorx avec un discours de son président et CEO, Jim Heppelmann. Celui-ci déclaré : « Il y a une prise de conscience croissante sur le fait que l'innovation de rupture se nourrit du croisement de plusieurs technologies avancées, telles que l'IoT, l’AR, l'AI et le jumeau numérique. Grâce à ces technologies complémentaires, les entreprises disposent désormais d'outils pour transformer complétement leur façon de générer de la valeur tout en améliorant l'efficacité et la performance de leurs produits, processus et salariés ».

Les entreprises de tous secteurs donnent vie à la transformation numérique

Des entreprises de divers secteurs industriels ont présenté et exposé comment chacune s’est approprié les différentes technologies pour concrétiser leur projet de transformation numérique. Les participants ont pu entendre le témoignage d’un large éventail d'entreprises, dont Johnson & Johnson, Southwest Airlines, Stanley Black & Decker, Whirlpool, Vodafone et bien d'autres encore. Tous ont expliqué comment l'IIoT, l’AR et d'autres solutions intégrées leur ont permis de créer de la valeur pour leur propre entreprise. Un panel de sociétés réunissant Aggrekko, Fujitsu, Global Foundries et Howden a partagé des « bonnes pratiques » pour intégrer l’AR dans sa stratégie d’entreprise.

Bon nombre des 245 ateliers du salon ont mis en exergue l’importance du choix de partenaires stratégiques indispensable à la réussite de la transformation numérique dans le secteur industriel. Au cours de l'un de ces ateliers, Mme Maria Wilson, global leader of data driven advantage chez Howden, a souligné : « Nous avons très vite réalisé que pour mener à bien notre processus de transformation et concrétiser notre vision, nous devions nous appuyer sur un solide écosystème de partenaires ».

Dans cette optique, PTC a fait plusieurs annonces autour de partenariats, d’investissements et d’une acquisition stratégique, notamment :

Partenaire Microsoft de l'année : PTC a été reconnu partenaire Microsoft de l'année dans deux catégories : « Manufacturing and Resources », « Mixed Reality » ainsi que finaliste dans la catégorie « IoT ».

: PTC a été reconnu partenaire Microsoft de l'année dans deux catégories : « Manufacturing and Resources », « Mixed Reality » ainsi que finaliste dans la catégorie « IoT ». Investissement de partenaires technologiques : PTC a annoncé avoir investi et noué un partenariat avec Matterport, une entreprise qui propose une technologie 3D immersive et des solutions de capture spatiale. Ensemble, Matterport et PTC combineront leur expertise et savoir-faire qu’elles proposeront à une clientèle cible : usines et autres espaces industriels, ainsi qu’aux personnes qui les exploitent.

: PTC a annoncé avoir investi et noué un partenariat avec Matterport, une entreprise qui propose une technologie 3D immersive et des solutions de capture spatiale. Ensemble, Matterport et PTC combineront leur expertise et savoir-faire qu’elles proposeront à une clientèle cible : usines et autres espaces industriels, ainsi qu’aux personnes qui les exploitent. Nouvelle acquisition de RA : PTC a annoncé l'acquisition de TWNKLS, une société basée aux Pays-Bas qui développe des applications, des expériences et des services d’AR sur mesure pour répondre aux défis spécifiques des entreprises.

Plus de 100 entreprises ont sponsorisé le LiveWorx cette année. Rockwell Automation, Accenture, Deloitte Digital et Microsoft ont été les sponsors majeurs. Au rang des sponsors de rang 2 figuraient Analog Services, ANSYS, Capgemini, Cognizant, DXC.technology, HCL, Hewlett Packard Enterprise, IFS, Infosys, et Kalypso des sponsors. Beaucoup d’autres ont apporté des témoignages forts lors de sessions en groupes restreints ou dans les espaces de conférence d’Xtropolis.

Inscrivez-vous dès maintenant au salon LiveWorx 20, du 8 au 11 juin 2020

Le LiveWorx’20 se tiendra du 8 au 11 juin 2020 au Boston Convention & Exhibition Centre. L’événement sera couplé avec le tout nouveau salon de Rockwell Automation. Pour vous inscrire au salon de l'année prochaine, cliquez sur le lien https://reg.rainfocus.com/flow/ptc/liveworx20/alumnireg/login.

