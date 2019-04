PTC : Avec le lancement d'une nouvelle solution de Réalité Augmentée Vuforia Expert Capture, PTC optimise la performance des opérateurs

PTC (NASDAQ : PTC) a annoncé, à l'occasion de la foire de Hanovre, le lancement de sa solution de Réalité Augmentée (AR) Vuforia® Expert Capture™, conçue pour améliorer la performance et la sécurité des opérateurs, la qualité et le respect de la conformité d’exécution des tâches. Vuforia Expert Capture fournit aux industriels une méthode pour booster les compétences de leurs employés dans les usines, en leur apportant les informations pertinentes dont ils ont besoin pour exécuter leurs tâches rapidement, avec précision et, ce dès la première fois.

Face aux risques potentiels de perte de compétences qui se profilent dans le secteur industriel, la gestion et le transfert des savoirs et savoir-faire est une préoccupation majeure pour les entreprises. Au cours des dix prochaines années, dix millions d'emplois dans le secteur de l’industrie devraient être créés. Pourtant un rapport de Deloitte et du Manufacturing Institute estime que des millions d’entre eux ne seront pas pourvus. Le départ à la retraite d’un certain nombre d’opérateurs, conjugué à la complexité croissante des produits et des clients plus exigeants, contraint les industriels à développer de nouvelles approches pour fournir des informations pertinentes à leurs collaborateurs.

« Nous sommes heureux de proposer aux industriels une nouvelle application de la Réalité Augmentée destinée à capitaliser les compétences et le savoir-faire des experts afin de faire face au risque de perte de savoirs qui menace le secteur industriel aujourd'hui », déclare Mike Campbell, EVP, Augmented Reality Products, PTC. « Vuforia Expert Capture est une solution novatrice à haute valeur ajoutée, qui accélère la création de contenus en Réalité Augmentée, pour permettre une exécution plus rapide, précise et efficace de tâches nouvelles par les opérateurs. En découlent une diminution des coûts de formation et une performance accrue. »

Vuforia Expert Capture fournit aux opérateurs des informations toujours à jour et pertinentes quand ils en ont besoin quel que soit l’endroit où ils se trouvent , et ce dans le contexte de leur environnement de travail quotidien. L’enregistrement de procédures de travail se fait à la volée, sans interruption dans la tâche qu’effectue un opérateur expérimenté. Aucune préparation préalable, aucun effort de développement ne sont requis pour créer en toute simplicité des instructions de travail détaillées qui serviront à former et guider d’autres collaborateurs.

Les procédures enregistrées peuvent être peaufinées dans un environnement SaaS sécurisé, puis restituées dynamiquement aux opérateurs via un casque industriel HMT-1 de RealWear, ou via des HoloLens Microsoft ou via tout autre appareil mobile. L’intelligence spatiale des HoloLens qui repose sur une fonctionnalité de géolocalisation peut être mise à profit pour guider en toute sécurité les opérateurs sur le terrain lors de procédures élaborées et ce, indépendamment de leur localisation, sans compromettre la rapidité ou la précision de l’exécution.

Vuforia Expert Capture est une solution innovante pour le secteur industriel où les procédures d'entretien, de maintenance et de remplacement des équipements ne sont pas toujours disponibles .Les opérateurs experts peuvent aisément enregistrer les instructions à suivre pour effectuer des opérations critiques. Ces instructions peuvent ensuite être utilisées pour guider une nouvelle recrue ou un opérateur novice dans ses tâches sur le terrain de manière rapide et efficace. Cet accès facile aux instructions standardisées disponibles directement dans l'environnement de travail favorise une meilleure compréhension des procédures, améliore l'efficacité, la disponibilité et la qualité.

« Global Foundries a adopté la Réalité Augmentée à travers l'ensemble de ses usines à travers le monde. Elle constitue un véritable levier d’amélioration de la productivité dans un marché toujours plus concurrentiel.», déclare DP Prakash, Head of Innovation in AI ML AR VR, from the CIO Office of Global Foundries. « Avec Vuforia Expert Capture, nous pouvons désormais capter le savoir et le savoir-faire de nos opérateurs directement dans l'usine. Vuforia permet de documenter une procédure 10 fois plus rapidement que toute autre méthode classique et aide à réduire de 50 pour cent le temps de formation des employés. »

Vuforia Expert Capture devrait être disponible d'ici fin mai 2019.

A propos de Vuforia

Notre connaissance et expérience du monde industriel nous ancrent dans la réalité de l’atelier et notre confiance dans le potentiel humain pilote la stratégie de PTC. La Réalité Augmentée aide à libérer ce potentiel. Nos solutions de Réalité Augmentée (AR) Vuforia améliorent considérablement la productivité des équipes dans les entreprises industrielles engagées dans une transformation numérique. Grâce à des instructions et interactions immersives, les expériences AR de Vuforia permettent d'accroître la performance des opérateurs, d’améliorer la qualité et de réduire ainsi les coûts liés aux rebus et retouches. Avec l’AR, les travailleurs montent très vite en compétence, leur efficacité est maximisée et la sécurité des opérations et des opérateurs est renforcée.

A propos de PTC (NASDAQ : PTC)

PTC stimule l’innovation industrielle avec des solutions éprouvées et maintes fois primées qui permettent aux entreprises de démarquer leurs produits et services, de viser l’excellence opérationnelle et d’améliorer la productivité de leurs collaborateurs. Avec PTC et son écosystème de partenaires, les industriels peuvent tirer parti des promesses offertes par les nouvelles technologies pour piloter leur transformation digitale.

PTC, Vuforia et le logo PTC sont des marques commerciales ou des marques déposées de PTC Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays.

