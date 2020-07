PTC : Des milliers de visiteurs pour la première édition virtuelle du LiveWorx, l'événement sur le thème de la transformation numérique

Pour la toute première fois en 10 ans d’existence, le LiveWorx®, l’événement autour de la transformation numérique a eu lieu en ligne. Il a rassemblé des dizaines de milliers de leaders du monde entier. Présidé par PTC (NASDAQ : PTC), sponsor principal. L’événement, se déroulant sur 24h, offrait plus de 120 sessions à la carte autour de la Réalité Augmentée (AR, l'Intelligence Artificielle (IA), la 5G, la robotique, le Software as a Service (SaaS), l’IoT Industriel (IIoT), la gestion du cycle de vie des produits (PLM), la Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et plusieurs autres sujets.

« L’édition virtuelle de cette année a été magique. Elle a suscité tout autant d’excitation et d’intérêt pour la transformation numérique que l’édition physique de cet événement annuel », a déclaré Jim Heppelmann, President and CEO of PTC. « Cette année, j’ai été particulièrement ravi de voir que le souffle du changement s’est amplifié au sein et en dehors de l’événement. L’année 2020 est une année pleine de défis et de réalisations pour le monde entier. J'ai hâte de voir comment l'énergie et le dynamisme de cette année seront sublimés lors de la prochaine édition. »

Dynamiser le changement

Afin de soutenir les mouvements et les causes qui façonnent le monde au sein duquel la communauté technologique opère, le LiveWorx a sélectionné quatre organisations caritatives qui recevront les dons provenant des diverses actions des participants au cours de l’événement. Pour chaque participant qui est entré dans le Networking Lounge virtuel, ou qui a partagé son expérience sur les médias sociaux en utilisant le hashtag #LiveWorx, ou qui a participé à la course au trésor, un don d'environ 1$ par « action » a été versé aux organisations caritatives, dont notamment WWF - World Wildlife Fund, International Rescue Committee, Save the Children, et Black Girls CODE. A la fin du discours de clôture de l’événement, le montant de tous les dons a été doublé par PTC.

« En racontant l’histoire de Black Girls CODE au LiveWorx, nous avons sensibilisé de nombreuses personnes à travers le monde sur l’intérêt de notre mission et l’importance de mener ce combat aujourd’hui pour assurer un avenir meilleur et plus inclusif », a déclaré Kimberly Bryant, fondatrice et PDG de Black Girls CODE. « Bien qu’il y ait encore beaucoup à faire, je suis fière d’avoir eu l’opportunité de partager ce message et de continuer à défendre l’inclusion de toutes les femmes dans le monde de la technologie. ».

Dans le cadre de sa mission visant à favoriser l'inclusion dans le monde de la technologie, le LiveWorx s'efforce continuellement de refléter davantage la diversité des sexes, des races et des zones géographiques lors de l'événement. Cette année, parmi l’ensemble des intervenants, 21 % étaient de sexe féminin ou non binaire, 27 % étaient issus de la diversité et 23 % résidaient en dehors des États-Unis.

Pendant cet événement, d’une durée totale de 24h, les participants ont pu écouter des experts issus du monde de la technologie, dont :

Jim Heppelmann, President and CEO of PTC qui a expliqué comment l'accélération de la transformation numérique a contraint de nombreuses entreprises à se réinventer. De La crise récente, les entreprises ont tiré un certain nombre d’enseignements sur l’importance et le rôle de la technologie pour faire face à des périodes de turbulence.

qui a partagé l'histoire et l’évolution de Black Girls CODE, depuis sa fondation jusqu’à aujourd’hui, et présenté des exemples actuels ou historiques illustrant la résilience et le leadership des femmes et des personnes de couleur en temps de crise. Eduarda Camacho, Executive Vice President and Chief Customer Officer of PTC et Kevin Wrenn, Executive Vice President of Products at PTC , ont mis l'accent sur la façon dont les entreprises doivent privilégier l'utilisation des technologies innovantes pour répondre à leurs besoins modifiés en période de perturbation et de transformation numérique accélérée.

Pour réécouter ces présentations et plus encore, veuillez consulter les Archives du LiveWorx 2020. Les replays de l’événement restent disponibles jusqu’au printemps 2021.

L’annonce de nouveaux produits au service de l’industrie du futur

Profitant de l'enthousiasme entourant le LiveWorx 20, PTC a présenté la nouvelle version de ThingWorx®, sa plateforme IIoT et celle de Windchill®, sa solution PLM ; des avancées récentes suite à l'acquisition en novembre de la technologie SaaS Onshape® ; et le lancement du nouveau produit Factory Insights as a Service en collaboration avec ses partenaires Rockwell Automation et Microsoft.

Outre le sponsor premium de cette année, Analog Devices, 11 autres sociétés ont soutenu LiveWorx 20, dont les sponsors Platinum : Ansys, AT&T Business, Ericsson, EY et Transition Technologies ; et les autres sponsors : Archer Grey, Deloitte, EPLAN, Hewlett Packard Enterprise et Kalypso.

A propos de PTC (NASDAQ : PTC)

PTC stimule l’innovation industrielle avec des solutions éprouvées et maintes fois primées qui permettent aux entreprises de démarquer leurs produits et services, de viser l’excellence opérationnelle et d’améliorer la productivité de leurs collaborateurs. Avec PTC et son écosystème de partenaires, les industriels peuvent tirer parti des promesses offertes par les nouvelles technologies pour piloter leur transformation digitale – sur site, dans le cloud ou via une approche pure Saas. Chez PTC, nous ne nous contentons pas juste de rêver à un monde meilleur, nous contribuons à sa construction.

PTC, LiveWorx, ThingWorx, Windchill, Onshape, Windchill, Onshape et le logo PTC sont des marques commerciales ou déposées de PTC Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

