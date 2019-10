PTC : La plateforme ThingWorx de PTC continue sur sa lancée en tant que plateforme leader du secteur IIoT

La reconnaissance du marché, les alliances stratégiques de PTC et l’adoption croissante de la solution contribuent au succès de ThingWorx

PTC (NASDAQ : PTC) termine son exercice fiscal 2019 en beauté avec sa plateforme d’IoT industrielle (IIoT) ThingWorx® reconnue comme la plateforme IIoT de choix pour les industriels du monde entier. Cette reconnaissance renouvelée repose sur le fruit d’un travail collaboratif avec les partenaires, l’adoption croissante de la solution, et l'investissement continu de la société dans ThingWorx et son engagement en faveur de la réussite de ses clients.

« Avec ThingWorx, des milliers d'entreprises tirent profit des bénéfices apportés par l’industrie connectée à travers la mise en place d’un plan de transformation digitale », déclare Kathleen Mitford, executive vice president, Products, PTC. « Le succès de ThingWorx prouve que le marché est en train de passer d’une phase d'acceptation à la phase d'adoption, et que la transformation digitale est bel et bien un objectif réalisable. »

Au mois de septembre 2019, environ 2 000 clients à travers le monde utilisent ThingWorx pour connecter leurs produits, leurs usines, leurs processus et leurs équipes. Parmi les premiers clients qui ont connu une réussite précoce avec ThingWorx, et qui maintenant déploient son utilisation à grande échelle, figurent BID Group, Carlsberg Group, Celli Group, Flowserve, et Stellar. ThingWorx leur permet d’améliorer leurs processus de fabrication, de contrôler à distance leurs produits, de piloter leurs chaînes de production connectée et bien plus encore.

Présenté cette année lors du LiveWorx®, la conférence PTC consacrée à la transformation digitale, ThingWorx 8.5 est désormais disponible. ThingWorx 8.5 offre aux ingénieurs, fabricants, professionnels de la maintenance et équipes IT/OT dédiées à la transformation numérique des fonctionnalités inégalées spécifiques métier, à savoir:

Un plus grand nombre d'applications dédiées au Manufacturing – La nouvelle application ThingWorx Operator Advisor met à disposition des équipes des instructions de travail contextualisées, des données machine et les configurations produit sur une seule interface. L'application ThingWorx Production Advisor fournit à présent un plus grand nombre d'indicateurs clé de performance (KPI )pour un meilleur suivi en temps réel de la performance opérationnelle.

– La nouvelle application ThingWorx Operator Advisor met à disposition des équipes des instructions de travail contextualisées, des données machine et les configurations produit sur une seule interface. L'application ThingWorx Production Advisor fournit à présent un plus grand nombre d'indicateurs clé de performance (KPI )pour un meilleur suivi en temps réel de la performance opérationnelle. Intégration étendue des capacités d’analytique – La puissante fonctionnalité de machine learning de ThingWorx est désormais accessible aux utilisateurs de la plateforme FactoryTalk Analytics DataFlowML de Rockwell Automation. Cela permet d’appliquer les modèles prédictifs, créer des jeux de données afin d'optimiser les processus pour une meilleure efficacité opérationnelle

La puissante fonctionnalité de machine learning de ThingWorx est désormais accessible aux utilisateurs de la plateforme de Rockwell Automation. Cela permet d’appliquer les modèles prédictifs, créer des jeux de données afin d'optimiser les processus pour une meilleure efficacité opérationnelle Configuration optimisée pour hiérarchiser les ressources – L'application ThingWorx Asset Advisor permet une segmentation souple des ressources gérées pour que les utilisateurs puissent ajuster les workflows et le suivi en fonction de la logique métier, des droits d’accès, des autorisations et des permissions.

– L'application ThingWorx Asset Advisor permet une segmentation souple des ressources gérées pour que les utilisateurs puissent ajuster les workflows et le suivi en fonction de la logique métier, des droits d’accès, des autorisations et des permissions. Portail administratif centralisé – ThingWorx Solution Central est un nouveau portail centralisé basé dans le cloud qui permet aux administrateurs d’identifier, déployer et gérer les applications ThingWorx répartis sur leurs différents sites.

– ThingWorx Solution Central est un nouveau portail centralisé basé dans le cloud qui permet aux administrateurs d’identifier, déployer et gérer les applications ThingWorx répartis sur leurs différents sites. Intégration optimisée avec Microsoft Azure et Azure IoT Hub – Avec ThingWorx 8.5, les clients de ThingWorx utilisant les services Microsoft Azure auront un accès direct aux fonctionnalités d’Azure depuis les applications ThingWorx.

– Avec ThingWorx 8.5, les clients de ThingWorx utilisant les services Microsoft Azure auront un accès direct aux fonctionnalités d’Azure depuis les applications ThingWorx. Options élargies en matière de connectivité – La solution ThingWorx Kepware ® Edge, qui fait partie de la plateforme de connectivité industrielle Kepware ® de PTC, permet une distribution multi-plateforme pour ses clients déployant des solutions sur des systèmes Linux et sur des passerelles IoT périphériques plus légères.

– La solution ThingWorx Kepware Edge, qui fait partie de la plateforme de connectivité industrielle Kepware de PTC, permet une distribution multi-plateforme pour ses clients déployant des solutions sur des systèmes Linux et sur des passerelles IoT périphériques plus légères. Outils d'interface utilisateur améliorés – ThingWorx 8.5 offre plus d’options en matière de gestion de styles et de thèmes grâce à de nouveaux widgets, pour aider les entreprises à se conformer à leur charte graphique et aux standards du web.

En outre, Navigate 8.5, qui est également disponible dès aujourd'hui, propose la nouvelle application Contribute, qui permet à un plus grand nombre d'utilisateurs issus de différents départements d’avoir accès à la gestion des modifications. Les demandes d’évolution sont ainsi mieux gérées facilitant le développement produit et la réutilisation de certains composants.

Le succès de ThingWorx repose aussi sur le vaste réseau de partenaires de PTC, et plus particulièrement sur les alliances stratégiques avec Rockwell Automation et Microsoft, qui continuent à aider ThingWorx à pénétrer de nouveaux marchés émergents à travers le monde. Plus récemment, PTC a été mis à l'honneur lors des 2019 Microsoft Partner of the Year Awards et élu partenaire de l'année dans les catégories Manufacturing et Réalité Mixte et finaliste dans l’IoT

La récente étude publiée par IDC, intitulée « IDC MarketScape: Worldwide Industrial IoT Platforms in Manufacturing 2019 Vendor Assessment » salue les avancées de PTC sur le marché des plateformes IIoT et l’a désigné comme un leader mondial dans ce domaine. Le cabinet d'analystes indépendant Gartner a placé PTC parmi les « Visionnaires » dans son Magic Quadrant des plateformes IIoT pour sa capacité d'exécution sur ce marché pour la seconde année consécutive. Ces distinctions, auxquelles s’ajoutent d’autres reconnaissances du marché, confirment la puissance de la plateforme ThingWorx et l'engagement de PTC pour aider ses clients à réussir leur transformation digitale.

Ressources supplémentaires

A propos de PTC (NASDAQ : PTC)

PTC stimule l’innovation industrielle avec des solutions éprouvées et maintes fois primées qui permettent aux entreprises de démarquer leurs produits et services, de viser l’excellence opérationnelle et d’améliorer la productivité de leurs collaborateurs. Avec PTC et son écosystème de partenaires, les industriels peuvent tirer parti des promesses offertes par les nouvelles technologies pour piloter leur transformation digitale.

PTC.com @PTC Blogs

PTC, ThingWorx, LiveWorx, Kepware et le logo PTC sont des marques commerciales ou des marques déposées de PTC Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

The announcement of any particular selection or implementation of PTC products is not necessarily indicative of the timing of recognition of revenue therefrom or the level of revenue for any particular period.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191007005069/fr/