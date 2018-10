PTC : La recherche récente sur l'industrie révèle que les adoptants de la réalité augmentée offrent les meilleures performances en termes d'exploitation d'usine, de service et de formation

Les conclusions du rapport, les cas d'utilisation des clients RA et l'état de la RA feront partie des principaux thèmes abordés par les dirigeants de PTC lors de leur présentation au AWE Europe

PTC (NASDAQ: PTC) a annoncé aujourd'hui dans le cadre du Augmented World Expo (AWE) Europe 2018 l'existence d'une nouvelle étude réalisée conjointement avec Aberdeen Group et intitulée : "Comment les meilleures entreprises utilisent la réalité augmentée pour une gestion des services exceptionnelle." L'étude approfondie et le rapport correspondant identifient des améliorations financières significatives réalisées par des entreprises industrielles ayant adopté la réalité augmentée (RA), et mettent en avant les meilleures pratiques pour valoriser le potentiel de la technologie dans divers environnements.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20181018005053/fr/

PTC announced exclusive data from Aberdeen Group shows that organizations using augmented reality have experienced significant year-over-year business growth and have improved their bottom lines dramatically. (Graphic: Business Wire)

Outre la publication du rapport aujourd'hui, PTC a annoncé l'existence de données exclusives d'Aberdeen montrant que les organisations utilisant la RA ont enregistré des croissances significatives sur douze mois et ont amélioré considérablement leurs bénéfices nets.

"Le rythme rapide du marché mondial, la transformation numérique et la pénurie croissante de de main-d'oeuvre hautement qualifiée sont à l'origine d'une menace perturbatrice du monde des affaires," a déclaré Tom Paquin, research analyst au sein du Aberdeen Group. "Cependant, comme le prouve notre dernier rapport publié conjointement avec PTC, les sociétés qui investissent dans la RA, particulièrement les entreprises de fabrication et de services, ont l'opportunité de gagner un avantage compétitif."

Pour les entreprises, la RA peut donner les moyens aux travailleurs de comprendre et d'interagir avec les univers physiques et numériques, de développer de nouvelles compétences avec des formations réduites et des coûts limités, et prendre des décisions éclairées plus rapidement. Les entreprises peuvent dès lors augmenter la productivité et améliorer l'efficacité des formations, de la production et du service.

"La RA est l'un des segments du marché de la technologie enregistrant la croissance la plus rapide et a montré fournir une valeur commerciale significative aux organisations qui l'adoptent. Les entreprises industrielles cherchent à améliorer les expériences du client, à ouvrir de nouvelles sources de revenus, et perturber la concurrence en exploitant les nouvelles possibilités de la RA pour la différenciation des produits et des services," a déclaré Jim Heppelmann, président et CEO de PTC. "Les cas d'utilisation développés pour les clients finals sont fortement centrés sur le service ou les instructions de maintenance, permettant de réduire la durée d'immobilisation des machines et d'optimiser la valeur des produits."

AWE Europe 2018

PTC et le thème de la RA en entreprise ont occupé le devant de la scène aujourd'hui à l'AWE Europe 2018, la conférence et l'exposition mondiale sur l'AR et la RV la plus importante, organisée à Munich en Allemagne les 18 et 19 octobre.

Ce matin, Mike Campbell, EVP, Augmented Reality Products pour PTC, a emmené une présentation intitulée, "La vision de PTC pour la réalité augmentée en entreprise," au cours de laquelle il a parlé de l'avancement de la RA au sein du secteur industriel, passé en revue des cas d'utilisation de clients et illustré la puissance de la RA pour révolutionner les méthodes de travail et permettre aux organisations de repenser la façon de fabriquer, vendre, opérer et entretenir les produits industriels.

"La réalité augmentée peut offrir un avantage significatif au sein d'organisations industrielles dans le cadre de leur transformation numérique globale," a déclaré M. Campbell. "Les clients de PTC peuvent mieux tirer parti des investissements existants en CAO, en IdO et en numérisation de contenu grâce aux expériences de RA, permettant aux travailleurs de visualiser et d'interagir avec le monde numérique dans le contexte en temps réel de leur travail quotidien."

En tant que sponsor Titanium et exposant de l'évènement, PTC présente ses toutes dernières solutions en RA – Vuforia Studio, Vuforia Engine, et Vuforia Chalk – et distribue également des copies du rapport de recherche Aberdeen au stand 118. PTC participe également au International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR) - colloque international sur la réalité mélangée et augmentée - , tenu en marge du AWE Europe, au stand 405.

Adoption sous la marque Vuforia

En accord avec les données et conclusions du rapport Aberdeen, PTC a connu une croissance et adoption significative au sein de sa division dédiée à la RA. Plus de 60 000 applications de RA commerciales ont été déployées avec son Vuforia® Engine. Par ailleurs, plus de 14 000 participants ont rejoint le programme d'essai gratuit de Vuforia Studio, offrant de précieuses informations sur les priorités et la configuration matérielles requises des cas d'utilisation, et Vuforia est la plateforme préférée de plus de 550 000 développeurs enregistrés pour la création d'applications RA.

PTC a tiré parti de Vuforia pour enrichir les possibilités de son produit leader du marché ThingWorx® Industrial Innovation Platform, qui permet aux clients de visualiser, transmettre, guider, et améliorer les interactions avec les objets physiques. Les données d'Aberdeen publiées aujourd'hui indiquent que la technologie de l'internet des objets (IdO) dépend actuellement de 82 percent de toutes les entreprises utilisant la RA.

Le rapport Aberdeen : "Comment les meilleures entreprises utilisent la réalité augmentée pour une gestion des services exceptionnelle"

Le rapport Aberdeen, qui évaluent les cas d'utilisation opérationnelle de la RA des meilleures entreprises par rapport à tous les autres adoptants, met en lumière les points suivants :

Les organisations de service utilisant la RA ont présenté des résultats significativement meilleurs que celles ne l'utilisant pas en termes de fidélisation des clients, de leur satisfaction et d'augmentation des revenus sur douze mois

La performance des meilleures entreprises fut en moyenne de 25 pour cent supérieure à celle de leurs homologues, mesurée sur des indicateur incluant le respect de la conformité et des niveaux de service

34 pour cent des meilleures entreprises tirent profit des formations basées sur la RA, 31 pour cent utilisent des guides sur site, et 25 pour cent utilisent le partage des connaissances basé sur la RA

Pour télécharger une copie intégrale du rapport, rendez-vous sur https://www.ptc.com/en/AWE-Europe.

Ressources supplémentaires

L'adoption par les clients des solutions de RA Vuforia à ce jour n'est pas représentative du montant de revenus générés sur une période spécifique et n'indique pas si les clients continueront à adopter ou déployer ces technologies à un rythme particulier.

A propos de PTC (NASDAQ: PTC)

PTC aide les entreprises du monde entier à réinventer la façon dont elles conçoivent, fabriquent, exploitent et entretiennent les produits dans et pour un monde intelligent et connecté. En 1986, PTC a révolutionné la conception 3D numérique et en 1998 a été la première à commercialiser la gestion du cycle de vie des produits sur Internet. Aujourd'hui, notre plateforme d'innovation industrielle de premier plan et les solutions éprouvées sur le terrain permettent de valoriser la convergence des mondes physique et numérique. Avec PTC, les industriels, ainsi qu’un écosystème de partenaires et de développeurs, peuvent dès à présent tirer profit de l’IdO et de la réalité augmentée pour développer les innovations de demain.

PTC.com @PTC Blogs

PTC, Vuforia, ThingWorx, et le logo de PTC logo sont des marques commerciales ou des marques déposées de PTC Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181018005053/fr/