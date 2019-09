PTC : Les solutions Vuforia de PTC classées « Best in Class» dans un rapport d'analystes indépendants

PTC obtient le meilleur classement pour ses de solutions de réalité augmentée Vuforia dans la dernière édition du rapport PAC RADAR publié par Teknowlogy Group.

PTC (NASDAQ: PTC) a annoncé que son portefeuille de solutions de réalité augmentée (AR) Vuforia® a été reconnu comme une technologie « Best in Class » dans le dernier rapport PAC RADAR, intitulé AR Platforms for Connected Workers in Europe 2019 (Plateformes de réalité augmentée pour les travailleurs connectés en Europe 2019).

Considéré comme la plus grande analyse des fournisseurs de technologies émergentes liées aux plateformes IoT, le rapport PAC RADAR évalue les fournisseurs selon plusieurs critères : activités stratégiques, portefeuille de solutions, stratégies ‘go-to-market’, positionnement sur le marché, performances et compétences. Le rapport a étudié l'intégration des données IoT dans les applications AR mises à disposition des travailleurs connectés. Il conclut que les cas d’application d’AR les plus matures dans le domaine industriel concernent la maintenance, la chaîne d’assemblage, le contrôle qualité, la logistique et la formation.

« Nous sommes très heureux d'avoir obtenu la meilleure place dans l’étude PAC RADAR publiée par Teknowlogy sur les plateformes AR pour les travailleurs connectés en Europe 2019 », a déclaré Jim Heppelmann, président et CEO, PTC. « Cette reconnaissance de la part de ce cabinet d’analyses réputé vient confirmer les retours clients sur la force et l'excellence de notre technologie. »

Vuforia permet aux utilisateurs de visualiser l'information numérique dans un contexte physique facilitant ainsi la formation, les revues de conception, la création et la mise à disposition des instructions d’utilisation et de maintenance. Vuforia offre aux entreprises désireuses de s’engager dans un processus de transformation digitale des outils faciles pour capturer, créer et diffuser du contenu pour des expériences d’AR industrielle.

« Après une analyse approfondie du marché, PTC et son offre Vuforia se sont vu attribuer le meilleur score parmi tous les fournisseurs de plateformes AR en matière d’ expertise fonctionnelle et d’assise sur le marché,», a déclaré Arnold Vogt, principal consultant for IoT & Industry 4.0/Industrial IoT and report author, PAC Germany. « Pour ces raisons, nous avons identifié PTC comme « best in class » sur le marché des plateformes AR pour travailleurs connectés dans le rapport PAC RADAR intitulé AR Platforms for Connected Workers in Europe 2019 ».

A propos de PTC (NASDAQ : PTC)

PTC stimule l’innovation industrielle avec des solutions éprouvées et maintes fois primées qui permettent aux entreprises de démarquer leurs produits et services, de viser l’excellence opérationnelle et d’améliorer la productivité de leurs collaborateurs. Avec PTC et son écosystème de partenaires, les industriels peuvent tirer parti des promesses offertes par les nouvelles technologies pour piloter leur transformation digitale.

PTC, Vuforia et le logo PTC sont des marques commerciales ou des marques déposées de PTC Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays.

