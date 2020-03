PTC :  PTC propose une solution en ligne gratuite pour permettre aux étudiants de poursuivre leur formation en sciences de l'ingénieur

PTC (NASDAQ : PTC) met gratuitement à disposition sa plateforme de développement de produits Onshape® au profit des étudiants de cycle secondaire et universitaire du monde entier durant la fermeture des établissements scolaires en raison de la crise du COVID-19.

Un grand nombre d'enseignants et de parents se tournent aujourd'hui vers l’enseignement en ligne dans un effort visant à assurer une continuité pédagogique, en particulier dans le domaine des sciences de l’ingénieur. Grâce à cette nouvelle offre de PTC, les professeurs et les étudiants ont accès en ligne à cette solution de conception assistée par ordinateur (CAO) disponible en mode SaaS (Software as a Service) afin de travailler collectivement sur leurs projets de conception et d'ingénierie.

« Nous traversons une période sans précédent, et espérons pouvoir aider de nombreux enseignants et parents à la recherche de ressources pour continuer l'apprentissage des sciences de l’ingénieur durant cette crise », déclare Jim Heppelmann, PDG de PTC. « Comme avec des programmes tels que Google Docs pour leurs cours d'anglais, les étudiants pourront collaborer pour peaufiner leurs créations, depuis chez eux. Grâce à Onshape, les étudiants peuvent découvrir ou approfondir leur intérêt pour les sciences de l’ingénieur avec une solution pouvant être utilisée pour créer des voitures, du mobilier, des ordinateurs portables et autres. »

Onshape est une plateforme de développement de produits SaaS utilisée par des milliers de professionnels, concepteurs et ingénieurs ambitieux. La plateforme est accessible depuis un grand nombre d’appareils mobiles, notamment les Chromebooks, MacBooks, smartphones, et tablettes. En tant que plateforme purement SaaS, aucun logiciel ne doit être installé et aucune infrastructure informatique n'est requise pour administrer et gérer les opérations, permettant ainsi aux étudiants de créer facilement et rapidement un compte pour collaborer, innover et s'amuser.

