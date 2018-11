PTC : acquiert Frustum et étoffe son portefeuille de CAO en y ajoutant de l'intelligence artificielle et des capacités de conception générative

Des technologies de pointe pour guider les ingénieurs et les concepteurs vers la prochaine génération de produits

PTC (NASDAQ : PTC) a annoncé l’acquisition de la société Frustum Inc., un éditeur de logiciels de conception générative avancée, pour un montant d’environ 70 millions de dollars. La technologie de conception générative de Frustum - une approche qui s’appuie sur l’intelligence artificielle (IA) pour générer des options de conception - apporte au portefeuille Creo de PTC un complément transformateur.

Basé à Boulder dans le Colorado, Frustum propose des logiciels d'ingénierie brevetés disponibles dans le cloud qui permettent aux concepteurs et ingénieurs de décupler leurs capacités créatives en s'appuyant sur la puissance de l’intelligence artificielle et, ainsi, d’explorer des nouvelles pistes de conception pour des produits de nouvelle génération hautement performants.

« PTC repousse les limites de l'innovation avec cette acquisition », a déclaré Jim Heppelmann, president and CEO, PTC. « Creo est au cœur de la stratégie globale de PTC. L’intégration de la technologie d'ANSYS et, plus tard, celle de Frustum, feront de Creo un leader dans le monde de la conception et de la simulation. L’arrivée de nouvelles technologies révolutionnaires telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle, le calcul haute performance, l'IoT, l'IA et la fabrication additive apporte un nouveau souffle au monde de la CAO. Et PTC est bien déterminé à ouvrir la voie."

L’acquisition de Frustum vient compléter le partenariat stratégique de PTC avec ANSYS, annoncé au LiveWorx en juin 2018. Cette nouvelle technologie apportera des capacités d'analyse en amont dès le début du processus de conception. En intégrant les fonctionnalités de Frustum et d'ANSYS, Creo sera en mesure de proposer un panel exhaustif de modèles de conception grâce à la technologie de conception générative, de guider l'utilisateur tout au long du processus de conception itérative en utilisant ANSYS Discovery Live, et finalement de valider la conception complète du produit à l’aide d’ANSYS Discovery. Avec l’ensemble de ces fonctionnalités intégrées à Creo, les ingénieurs disposeront de capacités inégalées pour piloter rapidement l'innovation produit.

« Pour PTC et ses clients, cette acquisition est une étape qui va de soi », a déclaré Jeff Hojlo, program director, product innovation, IDC. « L'intelligence artificielle et le machine learning sont reconnus par beaucoup comme deux des technologies qui auront le plus d’impact sur l'avenir. Pour la conception, l'ingénierie et la R&D, les bénéfices apportés par l'intelligence artificielle et le machine learning au processus de développement sont stupéfiants : réduction du coût d’obtention de la qualité (qui représente actuellement 20 à 25 % du revenu annuel du fabricant moyen), amélioration du taux de performance des produits (qui reste très faible, plus de 80 % des produits étant défaillants) et amélioration des délais de commercialisation et des revenus en répondant aux besoins du client avec précision dès la première fois. »

La puissance de la conception générative

Grâce à la conception générative, les ingénieurs peuvent définir de manière interactive les exigences fonctionnelles et les objectifs de leur conception, y compris les matériaux et les procédés de fabrication recommandés. Ils peuvent même indiquer les paramètres clés de conception qui tiennent compte les décisions d'achat, de la capacité de fabrication, de l'état de la chaîne logistique et des variations du produit requises en fonction des régions. Le système utilise ensuite l'intelligence artificielle et de puissantes techniques de calcul haute performance pour proposer des alternatives de conception qui serviront de point de départ ou seront retenues comme solution finale. En éliminant les contraintes de l'imagination et de l'expérience humaines, les ingénieurs seront en mesure de collaborer avec la technologie pour élaborer plus rapidement des modèles de conceptions de qualité supérieure et des produits innovants.

La conception générative séduit de nombreux clients de PTC à la recherche de moyens pour :

Augmenter la productivité de l'ingénierie

Stimuler l'innovation et l'exploration du design conceptuel

Développer des solutions au design plus performant, plus léger et plus durable

Lancer des nouveaux produits optimisés pour la fabrication, pour réduire les coûts des matériaux et diminuer le cycle de fabrication.

Créer des géométries complexes optimisées pour la fabrication additive

Livrer de meilleurs produits plus rapidement

L'impact de l'intelligence artificielle

La technologie de Frustum s'appuie sur une composante puissante de l’intelligence artificielle capable d’apprendre, d’évoluer et d’accomplir des tâches clé telles que :

Fournir des informations précieuses à un concepteur dès le début de la phase de conception

Optimiser le design respectant les différents objectifs et proposer au concepteur une variété d’options de conception novatrices. Ce qui permet aux entreprises de réduire considérablement les cycles d'ingénierie

Modifier les conceptions pour répondre aux multiples exigences et contraintes, à la disponibilité des matériaux, aux processus de fabrication et aux objectifs de conception

Tester et évaluer les différentes options de design en tenant compte d’informations provenant d’autres départements de l’entreprise comme les données relatives aux coûts, à la chaîne d'approvisionnement et à la qualité.

La transaction

La transaction a été conclue le lundi 19 novembre 2018. L'acquisition ne devrait pas ajouter de produits d'exploitation importants pour 2019 ou avoir un effet dilutif sur l'orientation financière fournie par PTC le 24 octobre 2018.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des énoncés concernant des événements futurs, et notamment les performances commerciales et l'effet de l'acquisition sur nos résultats financiers futurs, l'intégration et le développement de solutions, et la valeur attendue de la technologie acquise pour les utilisateurs. Ces déclarations sont des " déclarations prospectives " et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux projetés en raison de certains risques et incertitudes, notamment le fait que l'acquisition pourrait ne pas avoir l'effet escompté sur les résultats financiers futurs ou que l'intégration des solutions pourrait ne pas avoir lieu au moment prévu ou comme escompté, ou les risques et incertitudes décrits dans les documents de PTC déposés auprès de la US Securities and Exchange Commission pourraient se matérialiser. Ces déclarations prospectives reflètent nos convictions à la date du présent communiqué et nous ne nous engageons aucunement à les mettre à jour ou à les réviser, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre.

A propos de PTC (NASDAQ : PTC)

PTC aide les sociétés partout dans le monde à réinventer la façon dont elles conçoivent, produisent, exploitent et entretiennent les produits au service d'un monde intelligent connecté. En 1986, nous révolutionnions la conception numérique 3D. Plus tard, en 1998, nous avons été les premiers à lancer la gestion du cycle de vie des produits sur Internet. Aujourd'hui, notre principale plateforme d'innovation industrielle et nos solutions testées sur le terrain vous permettent de dégager de la valeur à la croisée des mondes physique et numérique. Avec PTC, des fabricants et développeurs au sein d'un écosystème de partenaires peuvent désormais bénéficier des atouts de l'Internet des Objets et de la réalité augmentée afin de prendre le leadership en matière d'innovation.

PTC, Creo et le logo PTC sont des marques commerciales ou des marques déposées de PTC Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

