PTC : lance une fondation de bienfaisance

PTC concrétise la pérennité de son engagement sociétal

PTC (NASDAQ : PTC) a annoncé aujourd'hui le lancement de la Fondation PTC pour formaliser et réaffirmer ses 30 ans d’engagement philanthropique auprès des STIM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), de l'enseignement et de la communauté. Portée par la volonté de contribuer à un monde meilleur, la Fondation PTC permet à certaines organisations communautaires d’avoir accès aux nouvelles technologies par le biais de subventions financières ou de logiciels gratuits. Au travers de la fondation, les employés peuvent aussi soutenir des associations qui leur sont chères soit en leur fournissant gratuitement des solutions PTC soit via des subventions financières.

« La création de cette fondation s’inscrit dans le prolongement de l’engagement sociétal de PTC et incarne les valeurs et la passion de nos employés », déclare Aaron von Staats, general counsel of PTC and board member of the PTC Foundation. « Grâce à la Fondation PTC, nous avons l’intention de mettre en place une démarche durable qui aura un véritable impact social et dont nous serons tous fiers ».

La création de la Fondation PTC est une suite logique de l'engagement continu de PTC à l'égard de la communauté mondiale. La fondation favorisera une meilleure gestion de cette démarche de responsabilité sociale de l’entreprise, en stimulant les dons, en améliorant l'efficacité et la visibilité de nos activités, et en identifiant des projets dont nous partageons pleinement les valeurs afin de pouvoir avoir un impact. La Fondation PTC axera ses actions vers 3 domaines prioritaires :

STIM et enseignement : s’investir auprès des futures générations de travailleurs, de décideurs et d'innovateurs est une démarche tout à fait naturelle pour PTC, qui a déjà collaboré avec des organisations telles que FIRST, Girls Who Code, et le Boston Museum of Science. En tant que partenaire stratégique de longue date de FIRST, PTC soutient les équipes qui participent aux concours de robots organisés par FIRST par l’intermédiaire de subventions ou d’accès gratuit aux solutions et services PTC.

s’investir auprès des futures générations de travailleurs, de décideurs et d'innovateurs est une démarche tout à fait naturelle pour PTC, qui a déjà collaboré avec des organisations telles que FIRST, Girls Who Code, et le Boston Museum of Science. En tant que partenaire stratégique de longue date de FIRST, PTC soutient les équipes qui participent aux concours de robots organisés par FIRST par l’intermédiaire de subventions ou d’accès gratuit aux solutions et services PTC. Communauté : PTC s’est depuis longtemps engagé auprès d’organisations dans lesquelles ses employés sont investis, par le biais de subventions d'entreprise ou de collectes pour l'aide humanitaire. La Fondation PTC continuera de privilégier des initiatives qui correspondent à nos valeurs. Parmi les organisations que PTC a soutenu dans le passé figurent City Year Boston, PanMass Challenge, et la Croix-Rouge américaine. Via son partenariat avec City Year Boston, PTC sponsorise une équipe de membres City Year Corps. Ces derniers s’engagent à une année de service civique avec pour mission de fournir un soutien pédagogique et de proposer un mentorat aux étudiants du système scolaire public de Boston.

PTC s’est depuis longtemps engagé auprès d’organisations dans lesquelles ses employés sont investis, par le biais de subventions d'entreprise ou de collectes pour l'aide humanitaire. La Fondation PTC continuera de privilégier des initiatives qui correspondent à nos valeurs. Parmi les organisations que PTC a soutenu dans le passé figurent City Year Boston, PanMass Challenge, et la Croix-Rouge américaine. Via son partenariat avec City Year Boston, PTC sponsorise une équipe de membres City Year Corps. Ces derniers s’engagent à une année de service civique avec pour mission de fournir un soutien pédagogique et de proposer un mentorat aux étudiants du système scolaire public de Boston. Engagement des employés : les employés sont également incités à soutenir les organisations qui leur tiennent à cœur. Ils peuvent le faire de diverses façons soit en donnant de leur temps sous la forme de deux journées de congés par an accordées pour faire du bénévolat, soit en prenant part à diverses activités philanthropiques durant la semaine annuelle ‘Week of Caring’ de PTC, soit en faisant des dons à titre individuels à des organisations à but non lucratif auprès desquelles PTC s’est engagée.

« Mettre l'innovation au service d’associations est une démarche de solidarité inhérente à notre rôle de société de technologie de pointe », déclare Jim Heppelmann, president and CEO, PTC. « Je suis fier de voir que PTC formalise sa stratégie pour favoriser l’engagement de ses employés et apporter des contributions technologiques et financières qui ont un impact sociétal ».

À propos de PTC (NASDAQ: PTC)

PTC aide les sociétés partout dans le monde à réinventer la façon dont elles conçoivent, produisent, exploitent et entretiennent les produits au service d'un monde intelligent connecté. En 1986, nous révolutionnions la conception numérique 3D. Plus tard, en 1998, nous avons été les premiers à lancer la gestion du cycle de vie des produits sur Internet. Aujourd'hui, notre principale plateforme d'innovation industrielle et nos solutions testées sur le terrain vous permettent de dégager de la valeur à la croisée des mondes physique et numérique. Avec PTC, des fabricants et développeurs au sein d'un écosystème de partenaires peuvent désormais bénéficier des atouts de l'Internet des Objets et de la réalité augmentée afin de prendre le leadership en matière d'innovation.

PTC.com @PTC Blogs

PTC, la Fondation PTC, et le logo PTC sont des marques commerciales ou des marques déposées de PTC Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190102005360/fr/