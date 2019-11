PTC : organise une série d'événements avec le Financial Times Live pour accompagner les industriels dans leur transformation numérique

La série d’événements FT-PTC Future of Industrial Innovation fournira aux entreprises des outils pour piloter leur stratégie de transformation digitale et surmonter les défis liés à cette transformation

PTC (NASDAQ : PTC) a annoncé le lancement du « Digital Transformation : The New Reality World Tour », un nouveau programme complet d’événements pour prolonger l’enthousiasme généré par LiveWorx®, la conférence annuelle de PTC. Au cœur de ce nouveau programme figure le lancement de la série d’événements internationaux intitulée FT-PTC Future of Industrial Innovation, organisée avec le Financial Times Live (FT Live), la branche événementielle du Financial Times. Cette série d’événements a pour objectif d’informer les dirigeants industriels et de leur donner des clés pour réussir leur transformation digitale.

Selon McKinsey & Company, plus de 70 % des projets de transformation numérique sont susceptibles d’échouer faute du soutien fort de la Direction générale, des cas d’utilisation envisagés pas suffisamment bien définis ou du retard lié à l’implémentation technologique. Le programme The New Reality World Tour a été conçu pour accompagner toutes les parties prenantes, des cadres dirigeants aux opérateurs, et les aider à surmonter les obstacles potentiels afin de réussir cette transformation numérique.

« Le programme The New Reality World Tour s’appuie sur les 30 années d’expérience de PTC mises au service des industriels pour leur offrir une longueur d’avance sur la concurrence grâce aux technologies numériques », a déclaré Jim Heppelmann, Président et CEO de PTC. « Nous nous réjouissons de lancer cette série d’événements FT-PTC à travers laquelle nous nous efforcerons de guider et soutenir les équipes dirigeantes, les innovateurs et les opérateurs dans leurs initiatives de transformation numérique. »

Pilier du programme The New Reality World Tour, la série FT-PTC Future of Industrial Innovation réunira uniquement sur invitation des dirigeants d’entreprises lors de rencontres organisées dans les grandes villes telles que New York, Chicago, Londres, Paris, Tokyo, et Munich, pour ne citer que celles-là. Des experts issus de cabinets de conseil, du monde de l’entreprise et du secteur académique apporteront leurs témoignages. Les participants bénéficieront aussi d’une formation pratique sur des technologies ultra modernes. Ils pourront échanger avec leurs pairs qui sont eux aussi à la recherche des bonnes pratiques pour enclencher leur transformation numérique. Parmi les autres temps forts du programme The New Reality World Tour, on peut citer : des temps d’échanges privilégiés pour les dirigeants d’entreprises, des événements à destination des utilisateurs finaux, des événements pour les partenaires stratégiques et des salons où nous accueillerons des tierces parties et qui s’adresseront à un vaste public à savoir les utilisateurs finaux, les gestionnaires de gammes de produits et les partenaires.

PTC stimule l’innovation industrielle avec des solutions éprouvées et maintes fois primées qui permettent aux entreprises de démarquer leurs produits et services, de viser l’excellence opérationnelle et d’améliorer la productivité de leurs collaborateurs. Avec PTC et son écosystème de partenaires, les industriels peuvent tirer parti des promesses offertes par les nouvelles technologies pour piloter leur transformation digitale.

