PTC : rachète Onshape pour sa plateforme de développement de produits SaaS

PTC (NASDAQ: PTC) a annoncé avoir signé un accord définitif en vue d’acquérir Onshape, fabricant de la première plateforme de développement de produits SaaS (Software as a Service, ou logiciel en tant que service) qui combine la conception assistée par ordinateur (CAO) avec de puissants outils de gestion de données et de collaboration. Le contrat porte sur un montant d’environ 470 millions de dollars, déduction faite de la trésorerie acquise. Avec ce rachat, PTC vise à toucher de nouveaux clients intéressés par cette nouvelle offre de produits SaaS et à accélérer sa transition vers un modèle commercial SaaS. Sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation et du respect d’autres conditions de clôture, l’acquisition devrait être conclue en novembre 2019.

Située à Cambridge, au Massachusetts, Onshape a été fondée en 2012 par des pionniers de la CAO et des légendes de la technologie, comme Jon Hirschtick, John McEleney et Dave Corcoran, fondateurs et anciens dirigeants de SolidWorks. Onshape a obtenu plus de 150 millions de dollars de financement de la part de grandes sociétés de capital risque et compte plus de 5 000 abonnés dans le monde. La commercialisation du logiciel suit un modèle SaaS : le logiciel est disponible à distance sur le Web et accessible à partir de n’importe quel terminal mobile connecté à Internet, ce qui permet d’éliminer ainsi le recours à une infrastructure informatique et de s’affranchir d’une maintenance coûteuse. La nature cloud de ce produit présente un énorme avantage pour les équipes de concepteurs et d’ingénieurs souvent mobiles ou réparties sur plusieurs sites : elle permet de favoriser la collaboration et de réduire ainsi les temps de mise sur le marché des nouveaux produits - tout en ayant toujours accès aux dernières mises à jour de la solution.

« PTC a la réputation de flairer avec succès les innovations technologiques qui stimuleront la croissance des entreprises » a déclaré Jim Heppelmann, président et CEO de PTC. « En nous appuyant sur la forte dynamique de nos activités de CAO et de PLM, nous nous tournons vers l’avenir et nous anticipons que le modèle SaaS va connaître une nouvelle phase de croissance. »

Cette acquisition s’inscrit comme une nouvelle étape logique dans l’évolution globale de PTC, qui se tourne vers un modèle d’affaires à revenus récurrents, la première étape ayant été marquée par un passage réussi vers un modèle de licences par souscription en janvier 2019. Les solutions en mode SaaS, bien que tout juste émergentes sur le marché de la CAO et du PLM, sont de plus en plus privilégiées par les entreprises pour toutes les catégories de logiciels.

« Aujourd’hui, nous constatons que, dans la partie en forte croissance sur le marché de la CAO, les petites et moyennes entreprises s’intéressent de plus en plus aux solutions en mode SaaS, et nous nous attendons à ce que l'intérêt des grandes entreprises vers ce modèle augmente avec le temps.» poursuit Heppelmann. « L’acquisition d’Onshape vient compléter nos activités « on premises » (sur site) avec la seule plateforme 100 % SaaS reconnue et évolutive de l’industrie et, à ce titre, elle devrait ouvrir de nouvelles opportunités de croissance en CAO et en PLM tout en positionnant PTC comme le leader sur ce marché en transition vers le modèle SaaS»

Pour les clients, le modèle SaaS permet de travailler plus rapidement, de collaborer et d’innover plus efficacement, de réduire l’investissement initial et de n’avoir aucune infrastructure informatique à administrer et à maintenir. Pour les fournisseurs de logiciels, il a été constaté :

que le modèle génère un flux de revenus plus stable et plus prévisible,

qu’il augmente la fidélisation de la clientèle, celle-ci pouvant avoir accès plus rapidement aux dernières évolutions du produit

et qu’il favorise une croissance dans de nouveaux segments et secteurs géographiques.

« Chez Onshape, nous partageons la vision de PTC : nous voulons aider les entreprises à transformer la façon dont elles développent leurs produits, » a déclaré Jon Hirschtick, PDG et co-fondateur d’Onshape. « PTC et Onshape pensent toutes deux que les équipes de développement de produits au sens large sont sur le point d’adopter les outils de gestion de données et de CAO en mode SaaS. Nous nous réjouissons de pouvoir proposer à nos clients des technologies innovantes pour leur permettre d’affirmer et renforcer leur avantage concurrentiel. »

Onshape fonctionnera comme une unité commerciale au sein de PTC, dont la direction actuelle relève directement du président et CEO de PTC, Jim Heppelmann.

« Je suis très heureux d’accueillir au sein de l’entreprise une équipe aussi talentueuse de profils techniques et commerciaux et j’ai vraiment hâte de faire passer notre entreprise et sa croissance au niveau supérieur » a conclu Jim Heppelmann.

Barclays a agi en qualité de conseiller financier exclusif pour PTC dans le cadre de cette transaction.

