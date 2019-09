Vente du turbo call sur Publicis (+29.7%) Recevoir les alertes Zonebourse par email et SMS Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 10/09/2019 | 13:52



Ce produit dérivé a été conseillé à 0.84 EUR, soit un gain de 29.7%.

Mnemo Type Strike Barrière Echéance L795Z CALL 34.33 35.81 - Cours entrée Cours de sortie Performance 0.84 1.09 29.70% Voir la recommandation associée Nous soldons le turbo call illimité Commerzbank L795Z portant sur le titre Publicis à 1.09 EUR.Ce produit dérivé a été conseillé à 0.84 EUR, soit un gain de 29.7%. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv PUBLICIS GROUPE 2.41% 45.49 -11.30% TURBO ILLIMITÉ CALL SUR PUBLICIS GROUPE 1.145

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Recevoir les alertes Zonebourse par email et SMS Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données statiques Type de produit Certificat Turbo Stop Loss (Call) Sous-jacent PUBLICIS GROUPE WKN CJ3U9Y Barrière 35.81 EUR Prix d'exercice 34.34 EUR Date d'émission 27/09/2018 Maturité open-end Parité 10:1 Emetteur Commerzbank Cours d'émission 1.67 Volume d'émission 490 000 Valeur intrinsèque 1.325 Elasticité 3.9729