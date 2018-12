Publicis Groupe : A proximité d'une zone de soutien 05/12/2018 | 11:42 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 50.7€ | Objectif : 55.5€ | Stop : 47.7€ | Seuil d'invalidation : 46€ | Potentiel : 9.47% Le titre Publicis Groupe oscille horizontalement depuis plusieurs semaines. Le retour des cours à proximité de la borne basse de cette zone d'accumulation confère un bon timing à l'ouverture de positions haussières.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 50.7 € pour viser les 55.5 €. Graphique PUBLICIS GROUPE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 50.22 EUR en données hebdomadaires.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 50.22 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Thomson-Reuters.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Sous-secteur Publicité et marketing Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PUBLICIS GROUPE -10.33% 13 538 OMNICOM GROUP 3.84% 16 949 WPP GROUP -36.55% 13 624 NIELSEN HOLDINGS PLC -25.60% 9 613 INTERPUBLIC GROUP 15.03% 8 913 JCDECAUX -11.62% 7 158 HAKUHODO DY HOLDINGS INCORP.. 17.30% 5 968 CYBERAGENT, INC. 13.17% 5 579 CHEIL WORLDWIDE INC --.--% 2 428 INNOCEAN WORLDWIDEINC --.--% 1 158 IPSOS -32.25% 1 047

