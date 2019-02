Publicis Groupe : Bon timing pour revenir à l'achat 11/02/2019 | 09:01 achat En cours

Cours d'entrée : 47.48€ | Objectif : 50.6€ | Stop : 45.6€ | Potentiel : 6.57% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre Publicis Groupe au contact de niveaux intéressants situés vers 46.84 EUR. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 50.6 €. Graphique PUBLICIS GROUPE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La proximité du support moyen terme des 46.84 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 10.45 pour 2019 et de 9.81 pour 2020, la société fait partie des moins chères du marché.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Sous-secteur Publicité et marketing Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PUBLICIS GROUPE -3.89% 12 830 OMNICOM GROUP 0.87% 16 557 WPP GROUP -3.19% 13 399 NIELSEN HOLDINGS PLC 11.96% 9 272 INTERPUBLIC GROUP 5.72% 8 383 JCDECAUX 10.03% 6 369 HAKUHODO DY HOLDINGS INCORP.. 9.84% 5 736 CYBERAGENT, INC. -19.66% 3 591 CHEIL WORLDWIDE INC --.--% 2 560 INNOCEAN WORLDWIDEINC --.--% 1 276 IPSOS -1.66% 1 008

Données financières (€) CA 2019 9 183 M EBIT 2019 1 521 M Résultat net 2019 1 017 M Trésorerie 2019 743 M Rendement 2019 4,55% PER 2019 10,71 PER 2020 10,05 VE / CA 2019 1,15x VE / CA 2020 1,06x Capitalisation 11 323 M Prochain événement sur PUBLICIS GROUPE 29/05/19 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 61,5 € Ecart / Objectif Moyen 28% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Arthur Sadoun Chairman-Management Board & CEO Agathe Bousquet Co-President Marco Venturelli Co-President Maurice Lévy Chairman-Supervisory Board Jean-Michel Michel Etienne Chief Financial Officer & Executive Vice President