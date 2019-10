Publicis : Citi reste à l'achat avant le point sur le T3

08/10/2019 | 09:26

Certes, les analystes de Citi ont réduit leurs prévisions de CA et de marge sur 2019 et 2020 pour Publicis. Mais ils ne renoncent pas à leur conseil d'achat sur l'action, sur laquelle ils visent 78 euros.



Selon Citi, le point d'activité du 3ème trimestre (T3), attendu au soir du 16 octobre, devrait se solder par une contraction organique de l'activité (- 2,5%, selon Citi) du groupe publicitaire français, ce qui risque d'être également le cas sur l'ensemble de 2019, contrairement à l'anticipation de la direction.



Mais Citi souligne que Publicis ne se paie que 6 fois en termes de ratio VE / EBITDA au titre de 2020, avec un PER de 8,1 fois, ce qui suggère que beaucoup de mauvaises nouvelles sont déjà intégrées dans les cours.









