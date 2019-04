Publicis : Credit suisse dubitatif sur l'éventualité Epsilon

02/04/2019 | 11:08

Le bureau d'études Credit suisse confirme son conseil neutre sur l'action Publicis, alors que le groupe publicitaire français a confirmé son intérêt pour l'américain Epsilon. L'objectif de cours est également inchangé à 58 euros.



Epsilon est une division que le groupe américain Alliance Data Systems a placé sous 'revue stratégique' afin, éventuellement de la céder. Il s'agit d'un agence et d'une société de conseil en programmes de fidélisation et en traitement des données, explique Credit suisse, qui rapporte le prix évoqué par l'agence Bloomberg (environ cinq milliards de dollars).



Avec cette éventuelle opération, Publicis mettrait ses pas dans ceux de Dentsu (qui a racheté Merkle) et d'Interpublic (avec Axciom). Cependant, si l'annonce se concrétisait, Credit suisse estime qu'elle nécessiterait 'd'importantes explications de la part de Publicis', qui affirme être déjà doté de ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs stratégiques, dont l'un est de retrouver une croissance organique de 4%.



De plus, Publicis déclarait jusqu'alors viser des acquisitions de 300 à 500 millions d'euros par an alors qu'Epsilon représente plus de 40% de sa capitalisation. Enfin, le groupe acquerrait alors 'une activité dont les ventes ont baissé de 4% en 2018', et cela accroîtrait sensiblement sa dette ou nécessiterait une levée de fonds.



Cela étant, en retenant un financement mixte et des synergies de coûts de 5%, Credit suisse déduit que l'opération serait relutive de 21% sur le bénéfice par action de 2019.





