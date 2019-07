Publicis : Liberum à l'achat avant les résultats

17/07/2019 | 10:09

L'analyste Liberum confirme ce jour sa recommandation “achat” sur le titre Publicis, à la veille d'une publication trimestrielle qui “devrait être positive”... ce que le broker ne sache à quel point.



Anticipant une croissance organique des ventes de l'ordre de +0,5%, Liberum rappelle que “Publicis nous réserve historiquement quelques surprises, positives et négatives, dans ses résultats trimestriels”. “Nous pensons que toute surprise sera plus positive que négative (nous pensons que la direction se serait signalée plus tôt si Q2 n'était pas positif).”



Le broker confirme ainsi son objectif de cours de 65 euros.





