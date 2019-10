Publicis : Liberum abaisse sa cible

11/10/2019 | 10:37

Liberum maintient son conseil 'conserver' sur Publicis, mais réduit son objectif de cours de 47,6 à 40 euros, au lendemain de la préannonce par le groupe de communication de ses revenus de troisième trimestre, accompagnés d'un abaissement d'objectif annuel.



'De notre point de vue, s'il y a des défis bien connus pour les agences, un nombre significatif de problèmes sont spécifiques à Publicis et nous pensons que le mieux est de rester du côté prudent de leurs objectifs', juge le broker.



'Le seul réconfort pour le titre est que nous pensons que la nouvelle d'hier accroit les chances d'une offre pour Publicis, que se soit sur l'ensemble ou sur la participation Badinter, avec Vivendi comme candidat le plus probable', nuance-t-il.



