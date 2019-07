Publicis : Liberum n'est plus à 'achat'

19/07/2019 | 09:25

Liberum dégrade sa recommandation sur Publicis de 'achat' à 'conserver' et ramène son objectif de cours de 65 à 47,6 euros, au lendemain de résultats de deuxième trimestre décevants avec une croissance organique des revenus de 0,1% contre un consensus à 0,7%.



L'intermédiaire financier note aussi que le groupe de communication a ramené sa prévision annuelle d'un chiffre supérieur au +0,8% de 2018 à globalement stable, 'blâmant les pressions des clients et les effets de leur transformation'.



'Si nous apprécions les agences en général, il est clair que la direction n'a pas une pleine compréhension de ce qui arrive et ceci nous rend prudent', affirme le broker, qui recommande WPP pour les investisseurs à long terme cherchant une exposition aux agences.



