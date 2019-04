Publicis : Liberum reste à 'achat' après une acquisition

15/04/2019 | 09:42

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 65 euros sur Publicis, à la suite de l'annonce par le groupe de communication d'un accord pour racheter Epsilon, annoncée en marge du point d'activité trimestriel.



L'intermédiaire financier souligne que le montant net de l'opération, de 3,95 milliards de dollars après impacts fiscaux favorables, se montre moins élevé qu'anticipé et représente 8,2 fois l'EBITDA ajusté de 2018.



'Avec une relution suggérée à deux chiffres du BPA et du free cash-flow par action, la transaction parait attractive en termes financiers', estime Liberum, reconnaissant toutefois que 'l'activité Epsilon a ses fautes'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.