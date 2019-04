Publicis : Oddo confirme son opinion après le rachat d'Epsilon

15/04/2019 | 09:54

Publicis a annoncé l'acquisition d'Epsilon pour 3,9 Md$ et son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 ressorti globalement en ligne avec les attentes (-1,8% en organique). Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil ' Neutre ' sur la valeur et son objectif de cours de 58 E.



Oddo estime que cette valorisation ressort ainsi raisonnable et le groupe a évité le risque de surpayer cet actif. ' Il est probable que la faible compétition sur cette cession ait aidé '.



' Le groupe va dorénavant disposer d'un accès renforcé aux données, ce qui pourrait lui permettre de regagner un peu de valeur sur les éditeurs et plateformes GAFA mais aussi certaines sociétés de conseil concurrentes ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses indique qu'il est probable que l'opération conduise à générer des synergies de coûts. ' Si Epsilon est principalement présent aux Etats-Unis (97% de son CA), il dispose toutefois de bureaux dans la plupart des grands marchés. Ceci constitue une source d'optimisation pour Publicis avec une mutualisation des équipes en place '.



' En première approche, nous estimons des synergies de coûts de l'ordre de 40 M$, ce qui porterait le total à 100 M$ avec le plan en cours chez Epsilon (88 ME) ' rajoute Oddo dans son étude du jour.



