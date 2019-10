Publicis : Oddo révise à la baisse ses prévisions

11/10/2019 | 10:21

Oddo souligne que le 3ème trimestre et surtout les perspectives organiques du 4ème trimestre et pour 2020 sont nettement inférieures aux attentes.



La décroissance organique T3 ressort à 2,7% alors qu'Oddo tablait sur -0,7%. La principale différence avec les attentes de l'analyste provient de la zone Europe qui affiche une baisse organique de 3,3% alors qu'il tablait sur +0,5%.



' Le groupe révise en baisse sa guidance de croissance organique pour 2019 à -2,5% contre 0% précédemment. Ce qui induit une baisse de l'ordre de 5% au T4 alors que nous tablions sur +0,5%. Pour 2020, le groupe table sur une croissance organique entre -2 et +1% ' indique Oddo



Suite à cette annonce, le bureau d'analyses abaisse son objectif de cours à 47 E (contre 52 E) et maintient son opinion Neutre sur la valeur.



' Le seul point positif concerne la confirmation d'une marge opérationnelle autour de 17% en 2020 alors qu'une partie du consensus tablait sur une forte baisse ' indique le bureau d'analyses.



' Nos estimations de BPA sont fortement revues en baisse de 5,5% en moyenne en 2019/20 et il s'agit donc d'un second ' profit warning ' après celui du T2 '.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.