Publicis : toujours pas de visibilité, selon Credit suisse

28/06/2019 | 12:27

Credit suisse confirme son conseil neutre sur l'action Publicis ce matin avant la publication des comptes semestriels par le groupe publicitaire, le mois prochain. Bien que l'objectif de cours demeure fixé à 58 euros, soit un potentiel de hausse supérieur à 25%.



Si la direction de Publicis s'attend au retour de la croissance organique positive au 2e trimestre, les analystes n'anticipent qu'une hausse de 0,6%, sachant que le consensus s'étage entre + 0,5 et + 1% environ. Et alors que la base de comparaison est plutôt favorable, une contraction de 2,1% ayant été constatée en 2ème trimestre 2018.



Ce qui n'a pas empêché, constate Credit suisse, le PER 2020 de l'action de tomber en un mois de 9,3 à 8 fois environ sur des craintes de déception. 'La visibilité demeure très faible alors que le dernier mois du trimestre n'est pas encore totalement écoulé', déplore une note.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.