BONDS : S&P abaisse la note de Publicis à "BBB", perspective stable

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation financière S&P Global Ratings a abaissé mercredi sa note de crédit pour Publicis d'un cran, à "BBB", en raison de l'affaiblissement des résultats du groupe. "Nous prévoyons désormais une baisse organique du revenu de 2,5% en 2019 et un nouveau repli de 2% en 2020, ce qui se traduira par un désendettement plus lent que prévu auparavant", a indiqué S&P. La note est assortie d'une perspective stable "car nous pensons que Publicis peut réduire son ratio dette/Ebitda aux alentours de 2 dans les 24 prochains mois, malgré la contraction prévue du revenu en 2019 et 2020", a précisé l'agence de notation. Publicis avait indiqué la semaine dernière qu'il tablait sur une baisse de 2,5% de son revenu net organique en 2019, alors que le groupe s'attendait auparavant à ce qu'il reste stable. (fschott@agefi.fr) ed: LBO

