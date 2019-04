CORR : RECAP WEEK-END: Publicis va racheter l'américain Epsilon pour 4,4 milliards de dollars

(Correction: Bien lire au quatrième paragraphe que l'EBITDA ajusté d'Epsilon en 2018 était de 485 millions de dollars et non d'euros comme écrit dans une précédente dépêche)

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- Le groupe publicitaire Publicis a annoncé dimanche un projet d'acquisition de la société américaine spécialisée dans la gestion de la relation client Epsilon auprès de sa maison-mère Alliance Data Systems pour un montant de 4,4 milliards de dollars, soit environ 3,9 milliards d'euros.

Cette opération doit permettre à Publicis de se renforcer dans le domaine du traitement des données, devenu fondamental à l'heure de la mutation du secteur publicitaire.

"Cette acquisition est un investissement significatif et nous sommes convaincus que c'est le bon choix pour servir au mieux nos clients dans un monde où la data est au cœur de toutes les décisions, et où le premier écran est devenu notre mobile", a déclaré Arthur Sadoun, le président du directoire de Publicis, cité dans un communiqué.

Le montant en numéraire payé par Publicis s'élèvera à 4,4 milliards de dollars, correspondant à un prix net d'acquisition de 3,95 milliards de dollars une fois pris en compte les impacts fiscaux favorables liés à la transaction. Publicis a indiqué que la transaction représenterait un multiple de 8,2 fois l'EBITDA (excédent brut d'exploitation) ajusté d'Epsilon en 2018, de 485 millions de dollars.

Selon le groupe publicitaire, la transaction entraînerait une relution à deux chiffres bénéfice net par action et du flux de trésorerie libre (free cash flow) par action dès 2020. "A titre illustratif, sur la base des chiffres 2018 pro forma, le bénéfice net par action augmenterait de 12,5% et le free cash flow de 18,3%, avant prise en compte d'éventuelles synergies liées à la transaction", a indiqué Publicis.

Le plan de rachat d'actions suspendu

La société française a expliqué que son taux de distribution de dividende serait maintenu à 45% mais que "le programme de rachat d'actions préalablement annoncé sera[it] suspendu dans le contexte de cette acquisition". En février, Publicis, avait annoncé un programme de rachats d'actions de 400 millions d'euros à la suite de la cession de sa branche Publicis Health Services (PHS), intervenue en janvier.

Publicis entend financer cette acquisition par endettement et en utilisant une partie de sa trésorerie, tout en conservant un profil financer "conforme" à sa notation actuelle; à savoir 'BBB+' chez S&P et 'Baa2' chez Moody's. Publicis a indiqué vouloir se désendetter complètement dans les quatre années suivant la finalisation de la transaction.

"La transaction est soumise aux approbations réglementaires d'usage et sa finalisation est prévue au troisième trimestre 2019", a également précisé le groupe.

En 2018, Epsilon a généré 1,9 milliard de dollars de revenus nets, dont 97% aux Etats-Unis. La société emploie 9.000 personnes dont 3.700 "data scientists" et 2.000 ingénieurs basés à Bangalore, en Inde. Son expertise permet de "structurer et d'enrichir les data (données, NDLR) brutes dont ses clients disposent et d'activer des campagnes personnalisées, multicanal et à grande échelle", a expliqué Publicis. "L'intégration d'Epsilon permettra de positionner Publicis Groupe comme un leader des expériences client personnalisées à grande échelle, nourries par la data", a mis en avant le groupe.

"Le plan est raisonnable et devrait mener à une intégration harmonieuse avec un potentiel de croissance et des synergies de coûts importantes. Nous sommes convaincus que notre plan aura les effets attendus en matière de services pour les clients, de croissance et de synergies", a déclaré Maurice Levy, le président du conseil de surveillance de Publicis, cité dans un communiqué.

