PETROLE: Le brut termine en forte baisse à New York

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les cours du baril de brut se sont fortement repliés jeudi à New York, clôturant à un plus bas depuis près d'un mois. Les cours ont abandonné leurs gains du début de séance "en réaction à la baisse des actions à Wall Street à l'ouverture et en anticipation d'un retour à la normale de la production de brut dans le Golfe du Mexique, après le passage de la tempête Barry", selon le responsable du fonds Sun Global Investissements, Mihir Kapadia. En clôture, le contrat à terme sur le baril de brut WTI arrivant à échéance en août a perdu 1,73 dollar, soit 2,7%, à 55,30 dollars. Il s'agit de son niveau le plus bas depuis le 19 juin selon FactSet.

-Myra P. Saefong, Marketwatch (Version française Jérôme Batteau) ed : TVA

