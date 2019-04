PUBLICIS : Barclays reste à Pondération en ligne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays reste à Pondération en ligne sur Publicis et maintient son objectif de cours de 58 euros. Le groupe a annoncé hier la plus importante transaction de son histoire avec l'américain Epsilon. Selon le bureau d’analyses, l’opération semble satisfaisante sur le plan financier, mais pas étonnante. La question plus stratégique est de savoir si Epsilon est le bon actif pour Publicis. Toutefois, il y a peu de visibilité et d'informations pour faire un choix vraiment informé, selon lui. "Malheureusement, nous n'aurons pas plus de couleur jusqu'à la conclusion de l'accord", note le broker.