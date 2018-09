PUBLICIS GROUPE : nominations en Russie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Publicis Groupe annonce des promotions au sein de son équipe dirigeante en Russie. Des nominations qui s'inscrivent dans la stratégie du groupe, visant a décloisonner les silos et renforcer l'organisation de son expertise. Sergey Beloglazov, actuellement CEO de Publicis Media Russie est nommé chairman du management board de Publicis Groupe Russie. Il sera en charge de la stratégie et aura pour mission d’aider les clients à tirer le meilleur parti des talents, de bénéficier de la totalité des ressources du Groupe et de ses partenaires.Vladimir Tkachev, CEO de Publicis Communications Russie est nommé CEO de Publicis Groupe Russie. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions et grâce à la mise en place du " The Power of One " en Russie, il sera responsable du P&L en Russie, de faire travailler ensemble tous les talents et d'intégrer les expertises du groupe afin de créer des synergies.Sergey Beloglazov et Vladimir Tkachev reporteront à Jarek Ziebinski, CEO de Publicis Groupe Europe du Nord & Centrale.Le management board de Publicis Groupe Russie est constitué des membres suivants : Elena Vishtak, actuellement Chief Financial Officer de Publicis Media Russie, nommée Chief Financial Officer ; Jeff Chalmers, actuellement Chief Operating Officer de Publicis Media Russie, nommé Chief Media Officer ; Tatiana Maslova, actuellement Chief Operating Officer de Publicis Communications Russie, nommée Chief Operating Officer ; Natalia Isakovskaya, actuellement Chief Talent Officer de Publicis Media Russie, nommée Chief Talent Officer ; Elena Klimenko, actuellement Chief Innovation Officer de Publicis Media Russie, nommée Chief Transformation & Innovation Officer et Alexandra Gorbonos, actuellement Chief Trading Officer de Publicis Media Russie, nommée Chief Trading Officer.