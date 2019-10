PUBLICIS : Liberum abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Liberum reste à Conserver sur Publicis et abaisse son objectif de cours de 47,50 à 40 euros alors que le groupe a abaissé son objectif annuel de croissance organique à -2,5% dans le sillage de son chiffre d’affaires du troisième trimestre. "Nous sommes d'avis que, même si les agences font face à des défis bien connus, un grand nombre de problèmes sont propres à Publicis et nous croyons qu'il est préférable de faire preuve de prudence", a commenté le broker.En effet, comme le souligne Liberum, Omnicom et Interpublic ont continué à afficher une croissance organique de leur chiffre d'affaires et les tendances du WPP au deuxième trimestre ont été meilleures que prévu.