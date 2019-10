PUBLICIS : S&P abaisse sa note

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

S&P Global Ratings a abaissé sa note de crédit sur Publicis de 'BBB+' à 'BBB' à la suite de son profit warning. La perspective est stable. L'agence de notation prévoit désormais une baisse organique du chiffre d'affaires de 2,5 % en 2019 et une autre baisse de 2 % en 2020, ce qui se traduira par un désendettement plus lent que prévu auparavant. Elle s’attend à ce que le ratio dette sur Ebitda atteigne 2 d’ici 2021." Publicis est confrontée à des défis liés à sa forte exposition aux entreprises de biens de consommation en pleine mutation, à l'environnement opérationnel plus difficile et moins prévisible, à la difficulté de repositionner Publicis Sapient US et à la transformation de son modèle économique ", a commenté S&P Global Ratings.