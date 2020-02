PUBLICIS : UBS relève son objectif de cours à 47 euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS relève son objectif de cours sur Publicis de 3 euros à 47 euros et maintient sa recommandation à achat. Le broker a déjà salué un revenu net publié 2019 au dessus du consensus. Il souligne désormais le faible PER au regard des estimations 2020. Celui-ci est de 8 contre un ratio de 11 à 12 pour ses pairs. Les catalyseurs sont en revanche limités à court terme. La banque rappelle que le groupe de communication prévoit une croissance organique négative au premier semestre 2020 avec une amélioration au second semestre.