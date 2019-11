0

AXA a choisi de poursuivre son partenariat exclusif avec Publicis pour ses créations publicitaires dans 30 pays. AXA a également choisi le groupe comme partenaire pour la stratégie et l’achat média dans quatre de ses marchés clés : le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et Hong-Kong. Dans ces pays, Publicis mettra en place des équipes intégrées pour piloter à la fois la création, les médias et la data.Le processus d'appel d'offres qui a duré 10 mois comprenait Publicis Groupe, Dentsu, Havas, Omnicom et WPP.